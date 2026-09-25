Максим - Трудный возраст (coloured) (4660275183325) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Максим - Трудный возраст (coloured) (4660275183325) виниловая пластинка
Знаменитому альбому МакSим «ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ» исполняется 20 лет Юбилейное ремастированное переиздание на цветном виниле в гейтфолде Большой плакат Эксклюзивное интервью только для издания на виниле Буклет с неопубликованными фотографиями Оригинальный релиз состоялся 28 марта 2006 года и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Продажи превысили два миллиона копий, что сделало пластинку одним из самых коммерчески успешных альбомов в истории российского шоу-бизнеса. «Трудный возраст» получил бриллиантовую сертификацию, пять платиновых и одну золотую. Суперхиты «Знаешь ли ты» и «Нежность» надолго поселились в чартах и принесли артистке целую охапку наград: «Золотой граммофон», Russian Music Awards, «МУЗ-ТВ», ZD Awards и «Рекордъ». Песню «Знаешь ли ты» полюбили даже весьма далекие от романтичной поп-музыки люди — футбольные и хоккейные фанаты. Треки «Отпускаю», «Трудный возраст» и «Ветром стать» тоже захватили хит-парады, а «Отпускаю» и вовсе стала первой композицией МакSим, возглавившей сводный радиочарт стран СНГ. Почему же альбом стал таким популярным? МакSим не просто пела о юности и любви, но говорила от своего лица и рассказывала настоящие истории — исполнительница была автором всех своих композиций. Влияние «Трудного возраста» на российскую поп-культуру ощущается до сих пор: на хиты с этого альбома не раз исполняли кавер-версии артисты, исполняющие музыку в совершенно различных жанрах.
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