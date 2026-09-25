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Максим - Трудный возраст (coloured) (4660275183325) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Максим - Трудный возраст (coloured) (4660275183325) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Максим
Альбом (сингл)
Трудный возраст
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Максим - Трудный возраст (coloured) (4660275183325) - фото 1
  • Максим - Трудный возраст (coloured) (4660275183325) - фото 2
  • Максим - Трудный возраст (coloured) (4660275183325) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748391
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Максим - Трудный возраст (coloured) (4660275183325) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275183325]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Максим
Альбом (сингл)
Трудный возраст
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Трудный Возраст, Сантиметры Дыханья, Нежность, Лолита, Сон, Ветром Стать, Отпускаю, Пам-парам, Знаешь Ли Ты, Небо Цвета Молока, Отпускаю (Artifact Radio Mix), Нежность (Настроение 2025) Бонус
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Максим - Трудный возраст (coloured) (4660275183325) виниловая пластинка

Знаменитому альбому МакSим «ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ» исполняется 20 лет Юбилейное ремастированное переиздание на цветном виниле в гейтфолде Большой плакат Эксклюзивное интервью только для издания на виниле Буклет с неопубликованными фотографиями Оригинальный релиз состоялся 28 марта 2006 года и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Продажи превысили два миллиона копий, что сделало пластинку одним из самых коммерчески успешных альбомов в истории российского шоу-бизнеса. «Трудный возраст» получил бриллиантовую сертификацию, пять платиновых и одну золотую. Суперхиты «Знаешь ли ты» и «Нежность» надолго поселились в чартах и принесли артистке целую охапку наград: «Золотой граммофон», Russian Music Awards, «МУЗ-ТВ», ZD Awards и «Рекордъ». Песню «Знаешь ли ты» полюбили даже весьма далекие от романтичной поп-музыки люди — футбольные и хоккейные фанаты. Треки «Отпускаю», «Трудный возраст» и «Ветром стать» тоже захватили хит-парады, а «Отпускаю» и вовсе стала первой композицией МакSим, возглавившей сводный радиочарт стран СНГ. Почему же альбом стал таким популярным? МакSим не просто пела о юности и любви, но говорила от своего лица и рассказывала настоящие истории — исполнительница была автором всех своих композиций. Влияние «Трудного возраста» на российскую поп-культуру ощущается до сих пор: на хиты с этого альбома не раз исполняли кавер-версии артисты, исполняющие музыку в совершенно различных жанрах.

Отзывы о товаре Максим - Трудный возраст (coloured) (4660275183325) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275183325]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Максим
Альбом (сингл)
Трудный возраст
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Трудный Возраст, Сантиметры Дыханья, Нежность, Лолита, Сон, Ветром Стать, Отпускаю, Пам-парам, Знаешь Ли Ты, Небо Цвета Молока, Отпускаю (Artifact Radio Mix), Нежность (Настроение 2025) Бонус
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Знаменитому альбому МакSим «ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ» исполняется 20 лет Юбилейное ремастированное переиздание на цветном виниле в гейтфолде Большой плакат Эксклюзивное интервью только для издания на виниле Буклет с неопубликованными фотографиями Оригинальный релиз состоялся 28 марта 2006 года и произвел эффект разорвавшейся бомбы. Продажи превысили два миллиона копий, что сделало пластинку одним из самых коммерчески успешных альбомов в истории российского шоу-бизнеса. «Трудный возраст» получил бриллиантовую сертификацию, пять платиновых и одну золотую. Суперхиты «Знаешь ли ты» и «Нежность» надолго поселились в чартах и принесли артистке целую охапку наград: «Золотой граммофон», Russian Music Awards, «МУЗ-ТВ», ZD Awards и «Рекордъ». Песню «Знаешь ли ты» полюбили даже весьма далекие от романтичной поп-музыки люди — футбольные и хоккейные фанаты. Треки «Отпускаю», «Трудный возраст» и «Ветром стать» тоже захватили хит-парады, а «Отпускаю» и вовсе стала первой композицией МакSим, возглавившей сводный радиочарт стран СНГ. Почему же альбом стал таким популярным? МакSим не просто пела о юности и любви, но говорила от своего лица и рассказывала настоящие истории — исполнительница была автором всех своих композиций. Влияние «Трудного возраста» на российскую поп-культуру ощущается до сих пор: на хиты с этого альбома не раз исполняли кавер-версии артисты, исполняющие музыку в совершенно различных жанрах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Максим - Трудный возраст (coloured) (4660275183325) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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