Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.06.2016
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL GOING BACK
Жанр
Зарубежный поп-рок, Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 98680
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227946500
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.06.2016
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL GOING BACK
Жанр
Зарубежный поп-рок, Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Going Back
|4:37
|A2
|Girl (Why You Wanna Make Me Blue)
|2:33
|A3
|(Love Is Like A) Heatwave
|2:53
|A4
|Some Of Your Lovin'
|3:19
|A5
|Going To A Go-Go
|2:49
|A6
|Papa Was A Rolling Stone
|6:43
|B1
|Loving You Is Sweeter Than Ever
|2:48
|B2
|Something About You
|2:47
|B3
|Talkin About My Baby
|2:47
|B4
|Do I Love You
|2:50
|B5
|Never Dreamed You'd Leave In Summer
|2:59
|B6
|Take Me In Your Arms (Rock Me For A Little While)
|2:58
|B7
|Too Many Fish In The Sea
|2:31
|B8
|Uptight (Everything's Alright)
|3:02
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227946500
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.06.2016
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL GOING BACK
Жанр
Зарубежный поп-рок, Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|Going Back
|4:37
|A2
|Girl (Why You Wanna Make Me Blue)
|2:33
|A3
|(Love Is Like A) Heatwave
|2:53
|A4
|Some Of Your Lovin'
|3:19
|A5
|Going To A Go-Go
|2:49
|A6
|Papa Was A Rolling Stone
|6:43
|B1
|Loving You Is Sweeter Than Ever
|2:48
|B2
|Something About You
|2:47
|B3
|Talkin About My Baby
|2:47
|B4
|Do I Love You
|2:50
|B5
|Never Dreamed You'd Leave In Summer
|2:59
|B6
|Take Me In Your Arms (Rock Me For A Little While)
|2:58
|B7
|Too Many Fish In The Sea
|2:31
|B8
|Uptight (Everything's Alright)
|3:02
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Phil Collins - The Essential Going Back (0081227946500) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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