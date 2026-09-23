Описание товара Youn Sun Nah - Elles (5054197807954) виниловая пластинка

Удостоенная наград певица Юн Сун Нах объявила о своем новом альбоме "Elles", который будет выпущен на Warner Music Arts. Юн Сун Нах давно известна своими стилистическими интерпретациями творчества самых разных исполнителей - от Тома Уэйтса и Джими Хендрикса до Марвина Гэйя и Metallica. На альбоме "Elles" она привнесла свой неповторимый голос и уникальный взгляд на ряд песен, которые сформировали ее собственный трудноописуемый музыкальный подход и были известны таким исполнителям, как Бьорк, Сара Воан, Грейс Джонс, Роберта Флэк, Эдит Пиаф, Грейс Слик, Мария Жуан. Альбом открывается песней "Feeling Good", изначально написанной Лесли Брикуссом и Энтони Ньюли, но полностью вдохновленной новаторским исполнением Нины Симоне в 1965 году. впервые я услышал версию Нины Симоне "Feeling Good", когда учился в средней школе", - говорит Юн Сун Нах. "С того момента, как я решил изучать джаз, я постоянно слушал ее музыку. Нина Симон - это как шаман. Она не просто певица - она сама и есть музыка" альбом "Elles" был записан в начале этого года в Нью-Йорке с известным пианистом Джоном Коухердом (Брайан Блэйд, Кассандра Уилсон, Лизз Райт) и продюсером/музыкантом Томеком Мирновски и включает широкий спектр песен, написанных или интерпретированных известными исполнительницами, от проникновенных спиричуэлсов ("Sometimes I Feel Like A Motherless Child") и психоделических вех ("White Rabbit") до давно назревших версий "My Funny Valentine" и "Killing Me Softly With His Song" (последняя исполняется только с любовно охраняемой музыкальной шкатулкой). При поддержке тонкого, но изобретательного аккомпанемента Коухерда на различных клавишных, Юн Сун Нах переосмысливает старые и новые стандарты в своей обычной увлекательной манере и гарантирует, что гендерные и поколенческие границы будут преодолены с точностью, магией и актуальностью. "Я поняла, что большинство песен, которые я записывала на протяжении многих лет, были исполнены мужчинами", - говорит Юн Сун Нах. "Поэтому в этот раз я хотел отдать дань уважения женщинам-исполнительницам, которыми я давно восхищаюсь, песням, которые меня трогают, и голосам, которые меня волнуют".