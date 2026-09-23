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Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) виниловая пластинка

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Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) - фото 1
Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) - фото 2
Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) - фото 3
Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) - фото 4
Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) - фото 5
Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) - фото 6
Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Arlo Parks
Альбом (сингл)
Ambiguous Desire
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) - фото 1
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) - фото 2
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) - фото 3
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) - фото 4
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) - фото 5
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) - фото 6
  • Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737167
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Характеристики

Бренд
Transgressive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transgressive
Barcode
[5400863201630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Arlo Parks
Альбом (сингл)
Ambiguous Desire
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Blue Disco, Jetta, Get Go, Senses, Heaven, Beams, South Seconds, Nightswimming, 2Sided, Luck Of Life, What If I Say It?, Floette
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) виниловая пластинка

LP - Стандартное издание, 140 г, черный винил, с раскладывающимся постером и вкладышем (обратная сторона из картона с выборочным глянцевым покрытием. Внутренний конверт из матового картона, обратная сторона из картона). Потеть под стробоскопами на Midnight Lovers в Лос-Анджелесе, танцевать под басы под мостом K в Гринпойнте, знакомиться с новыми лицами в Venue MOT в Лондоне – вот темные, обволакивающие пространства, которые наполняют жизнью мощный третий альбом Арло Паркс Ambiguous Desire. «За последние два года, пока я работала над этим альбомом, я влюбилась в ночные пространства, — говорит Паркс. — Это были места, где я могла быть кем угодно в ту ночь: от пребывания на периферии до полного погружения в атмосферу и многочасового танцпола. Это было так игриво — возможность раствориться, а затем снова появиться в мире. Каждый раз, выходя на дневной свет, я чувствовала себя невероятно вдохновленной». В результате получился сборник из 12 треков, представляющих собой самую уязвимую, самоутверждающую и эйфорическую музыку британской певицы и автора песен на сегодняшний день.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Transgressive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Transgressive
Barcode
[5400863201630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Arlo Parks
Альбом (сингл)
Ambiguous Desire
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Blue Disco, Jetta, Get Go, Senses, Heaven, Beams, South Seconds, Nightswimming, 2Sided, Luck Of Life, What If I Say It?, Floette
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
LP - Стандартное издание, 140 г, черный винил, с раскладывающимся постером и вкладышем (обратная сторона из картона с выборочным глянцевым покрытием. Внутренний конверт из матового картона, обратная сторона из картона). Потеть под стробоскопами на Midnight Lovers в Лос-Анджелесе, танцевать под басы под мостом K в Гринпойнте, знакомиться с новыми лицами в Venue MOT в Лондоне – вот темные, обволакивающие пространства, которые наполняют жизнью мощный третий альбом Арло Паркс Ambiguous Desire. «За последние два года, пока я работала над этим альбомом, я влюбилась в ночные пространства, — говорит Паркс. — Это были места, где я могла быть кем угодно в ту ночь: от пребывания на периферии до полного погружения в атмосферу и многочасового танцпола. Это было так игриво — возможность раствориться, а затем снова появиться в мире. Каждый раз, выходя на дневной свет, я чувствовала себя невероятно вдохновленной». В результате получился сборник из 12 треков, представляющих собой самую уязвимую, самоутверждающую и эйфорическую музыку британской певицы и автора песен на сегодняшний день.


Теги товара: Limited Edition
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