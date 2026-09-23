Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Arlo Parks - Ambiguous Desire (5400863201630) виниловая пластинка
LP - Стандартное издание, 140 г, черный винил, с раскладывающимся постером и вкладышем (обратная сторона из картона с выборочным глянцевым покрытием. Внутренний конверт из матового картона, обратная сторона из картона). Потеть под стробоскопами на Midnight Lovers в Лос-Анджелесе, танцевать под басы под мостом K в Гринпойнте, знакомиться с новыми лицами в Venue MOT в Лондоне – вот темные, обволакивающие пространства, которые наполняют жизнью мощный третий альбом Арло Паркс Ambiguous Desire. «За последние два года, пока я работала над этим альбомом, я влюбилась в ночные пространства, — говорит Паркс. — Это были места, где я могла быть кем угодно в ту ночь: от пребывания на периферии до полного погружения в атмосферу и многочасового танцпола. Это было так игриво — возможность раствориться, а затем снова появиться в мире. Каждый раз, выходя на дневной свет, я чувствовала себя невероятно вдохновленной». В результате получился сборник из 12 треков, представляющих собой самую уязвимую, самоутверждающую и эйфорическую музыку британской певицы и автора песен на сегодняшний день.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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