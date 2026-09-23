Смартфон Poco C81 Pro 4/64Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco C81 Pro 4/64Gb Green
Яркий зеленый смартфон Xiaomi моментально притягивает внимание своим стильным дизайном. Пластиковый корпус делает устройство лёгким и приятным на ощупь. Огромный дисплей с диагональю 6,9 дюйма гарантирует настоящее удовольствие от просмотра фильмов и игр, а плавная частота обновления 120 Гц создаёт впечатление невероятной скорости в каждом движении. Восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с частотой 1800 МГц отлично справляется с ежедневными задачами, работая в паре с 4 Гб оперативной памяти — приложения открываются быстро, а переключение между ними не вызывает задержек. Для фото и видео доступна фронтальная камера на 8 МП, чтобы каждый селфи получался чётким. Хранить снимки и приложения можно во встроенной памяти объёмом 64 Гб. Смартфон поддерживает установку двух nano-SIM — удобно комбинировать рабочий и личный номер. Устройство работает на Android, чтобы всегда быть на связи и пользоваться любимыми приложениями.
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Теги товара: Зеленый, 64 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, Две SIM-карты
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