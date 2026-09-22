Смартфон BQ 6761L Unit Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон BQ 6761L Unit Black
Описание смартфона BQ: Смартфон BQ – это надежное устройство, созданное для тех, кто ценит баланс между мощностью и доступностью. Оснащённый восьмиядерным процессором Unisoc Tiger T606, он предлагает достаточно мощности для выполнения повседневных задач и легких игр. Встроенная память 128 Гб обеспечивает достаточное пространство для хранения ваших данных, а оперативная память в 6 Гб позволяет работать с приложениями без задержек и тормозов. Яркий 6,75-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц подарит вам плавное и приятное визуальное восприятие, а поддержка 4G LTE обеспечит высокоскоростной доступ в интернет в любом месте, где бы вы ни находились. Любители беспроводных платежей оценят возможность использовать NFC. Благодаря емкому аккумулятору на 5000 мА·ч, вы сможете пользоваться смартфоном целый день без необходимости искать розетку. В то же время, корпус из пластика делает устройство легким и комфортным в использовании, весит всего 206 г. Современные функции безопасности представлены сканером отпечатка пальца, что позволяет быстро и надежно разблокировать телефон. Смартфон поддерживает использование двух nano-SIM-карт, что позволяет легко разделить личные и рабочие контакты. Несмотря на отсутствие ударопрочного корпуса, BQ предлагает высокое качество за свою цену, заставляя выделяться среди конкурентов в своем классе. Работающий на операционной системе Android, данный смартфон предоставляет доступ к миллионам приложений и широким возможностям персонализации, что делает его отличным выбором для пользователей всех возрастов.
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Теги товара: 128 GB, С NFC, С GPS, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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