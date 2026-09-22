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Смартфон BQ 6761L Unit Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон BQ 6761L Unit Black

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Смартфон BQ 6761L Unit Black - фото 1
Смартфон BQ 6761L Unit Black - фото 2
Смартфон BQ 6761L Unit Black - фото 3
Смартфон BQ 6761L Unit Black - фото 4
Смартфон BQ 6761L Unit Black - фото 5
Смартфон BQ 6761L Unit Black - фото 6
Смартфон BQ 6761L Unit Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T606
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон BQ 6761L Unit Black - фото 1
  • Смартфон BQ 6761L Unit Black - фото 2
  • Смартфон BQ 6761L Unit Black - фото 3
  • Смартфон BQ 6761L Unit Black - фото 4
  • Смартфон BQ 6761L Unit Black - фото 5
  • Смартфон BQ 6761L Unit Black - фото 6
  • Смартфон BQ 6761L Unit Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723391
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Смартфон
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон BQ 6761L Unit Black

Описание смартфона BQ: Смартфон BQ – это надежное устройство, созданное для тех, кто ценит баланс между мощностью и доступностью. Оснащённый восьмиядерным процессором Unisoc Tiger T606, он предлагает достаточно мощности для выполнения повседневных задач и легких игр. Встроенная память 128 Гб обеспечивает достаточное пространство для хранения ваших данных, а оперативная память в 6 Гб позволяет работать с приложениями без задержек и тормозов. Яркий 6,75-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц подарит вам плавное и приятное визуальное восприятие, а поддержка 4G LTE обеспечит высокоскоростной доступ в интернет в любом месте, где бы вы ни находились. Любители беспроводных платежей оценят возможность использовать NFC. Благодаря емкому аккумулятору на 5000 мА·ч, вы сможете пользоваться смартфоном целый день без необходимости искать розетку. В то же время, корпус из пластика делает устройство легким и комфортным в использовании, весит всего 206 г. Современные функции безопасности представлены сканером отпечатка пальца, что позволяет быстро и надежно разблокировать телефон. Смартфон поддерживает использование двух nano-SIM-карт, что позволяет легко разделить личные и рабочие контакты. Несмотря на отсутствие ударопрочного корпуса, BQ предлагает высокое качество за свою цену, заставляя выделяться среди конкурентов в своем классе. Работающий на операционной системе Android, данный смартфон предоставляет доступ к миллионам приложений и широким возможностям персонализации, что делает его отличным выбором для пользователей всех возрастов.

Отзывы о товаре Смартфон BQ 6761L Unit Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Смартфон
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Описание смартфона BQ: Смартфон BQ – это надежное устройство, созданное для тех, кто ценит баланс между мощностью и доступностью. Оснащённый восьмиядерным процессором Unisoc Tiger T606, он предлагает достаточно мощности для выполнения повседневных задач и легких игр. Встроенная память 128 Гб обеспечивает достаточное пространство для хранения ваших данных, а оперативная память в 6 Гб позволяет работать с приложениями без задержек и тормозов. Яркий 6,75-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц подарит вам плавное и приятное визуальное восприятие, а поддержка 4G LTE обеспечит высокоскоростной доступ в интернет в любом месте, где бы вы ни находились. Любители беспроводных платежей оценят возможность использовать NFC. Благодаря емкому аккумулятору на 5000 мА·ч, вы сможете пользоваться смартфоном целый день без необходимости искать розетку. В то же время, корпус из пластика делает устройство легким и комфортным в использовании, весит всего 206 г. Современные функции безопасности представлены сканером отпечатка пальца, что позволяет быстро и надежно разблокировать телефон. Смартфон поддерживает использование двух nano-SIM-карт, что позволяет легко разделить личные и рабочие контакты. Несмотря на отсутствие ударопрочного корпуса, BQ предлагает высокое качество за свою цену, заставляя выделяться среди конкурентов в своем классе. Работающий на операционной системе Android, данный смартфон предоставляет доступ к миллионам приложений и широким возможностям персонализации, что делает его отличным выбором для пользователей всех возрастов.
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Отзывы


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