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Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan купить с доставкой в Москве
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Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan

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Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 1
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 2
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 3
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 4
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 5
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 6
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 7
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 8
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 9
Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix Smart 20
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1576x720
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultimate
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 1
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 2
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 3
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 4
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 5
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 6
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 7
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 8
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 9
  • Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
7 740 руб.  11 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733879
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Характеристики

Бренд
Infinix
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель, пленка (наклеена на экран), булавка для карты, документация
Линейка
Infinix Smart 20
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1576x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultimate
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Время работы в режиме ожидания
852
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan

Смартфон Infinix в чёрном цвете сочетает стильный внешний вид и функциональность. Большой 6,78-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц порадует плавной картинкой — идеальный вариант для игр и просмотра видео. Восьмиядерный процессор MediaTek Helio G81 Ultimate с тактовой частотой 2000 МГц обеспечивает быструю работу приложений и многозадачность, оперативная память 4 Гб и встроенные 64 Гб подойдут для хранения фото, видео и нужных файлов. Защита по классу IP64 позволяет не переживать о случайных брызгах и пыли. Благодаря поддержке двух nano-SIM-карт и стандарта 4G LTE смартфон отлично подходит для активных пользователей, которым важна связь и интернет на ходу. Android делает использование устройства ещё проще и удобнее.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Titan




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Характеристики
Бренд
Infinix
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель, пленка (наклеена на экран), булавка для карты, документация
Линейка
Infinix Smart 20
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
1576x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultimate
Частота процессора, МГц
2000
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Время работы в режиме ожидания
852
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Infinix в чёрном цвете сочетает стильный внешний вид и функциональность. Большой 6,78-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц порадует плавной картинкой — идеальный вариант для игр и просмотра видео. Восьмиядерный процессор MediaTek Helio G81 Ultimate с тактовой частотой 2000 МГц обеспечивает быструю работу приложений и многозадачность, оперативная память 4 Гб и встроенные 64 Гб подойдут для хранения фото, видео и нужных файлов. Защита по классу IP64 позволяет не переживать о случайных брызгах и пыли. Благодаря поддержке двух nano-SIM-карт и стандарта 4G LTE смартфон отлично подходит для активных пользователей, которым важна связь и интернет на ходу. Android делает использование устройства ещё проще и удобнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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