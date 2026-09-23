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Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black

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Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 1
Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 2
Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 3
Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 4
Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 5
Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 6
Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 7
Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 8
Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Realme Note 80
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
UNISOC T7250
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 1
  • Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 2
  • Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 3
  • Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 4
  • Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 5
  • Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 6
  • Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 7
  • Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 8
  • Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
8 900 руб.  11 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733356
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Характеристики

Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme Note 80
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
UNISOC T7250
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х5
Вес, г.
450

Описание товара Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black

Realme — это чёрный смартфон, который выделяется вместительной памятью на 128 Гб: не нужно жертвовать любимым контентом ради новых снимков и приложений. Слот для карты памяти расширит возможности хранения под любые задачи. Яркий 6,74-дюймовый экран с плавной частотой обновления 90 Гц приятно удивит плавностью прокрутки и детализацией благодаря разрешению 1600x720. Мощный восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с частотой до 1800 МГц легко справится с многозадачностью, а 4 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу приложений. Два слота для SIM-карт подойдут тем, кто хочет совмещать рабочие и личные номера. Корпус из пластика делает смартфон лёгким и удобным, а защита по классу IP54 убережёт от брызг и пыли — для тех, кто всегда на ходу и не любит лишних ограничений.

Отзывы о товаре Смартфон Realme Note 80 4/128Gb Black




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Характеристики
Бренд
Realme
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Realme Note 80
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
UNISOC T7250
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Realme — это чёрный смартфон, который выделяется вместительной памятью на 128 Гб: не нужно жертвовать любимым контентом ради новых снимков и приложений. Слот для карты памяти расширит возможности хранения под любые задачи. Яркий 6,74-дюймовый экран с плавной частотой обновления 90 Гц приятно удивит плавностью прокрутки и детализацией благодаря разрешению 1600x720. Мощный восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с частотой до 1800 МГц легко справится с многозадачностью, а 4 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю работу приложений. Два слота для SIM-карт подойдут тем, кто хочет совмещать рабочие и личные номера. Корпус из пластика делает смартфон лёгким и удобным, а защита по классу IP54 убережёт от брызг и пыли — для тех, кто всегда на ходу и не любит лишних ограничений.
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Отзывы


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