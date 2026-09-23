Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Smart 20 4/64Gb Black
Infinix — это смартфон, который сочетает в себе впечатляющую автономность и потрясающую скорость работы. Заряда мощного аккумулятора 5200 мА·ч хватает до 852 часов в режиме ожидания — забудьте о частых подзарядках и оставайтесь на связи где угодно. Дисплей с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 120 Гц наполняет каждое движение плавностью и яркими деталями — работать, учиться, смотреть видео теперь еще приятнее. Объём встроенной памяти 64 Гб позволяет хранить любимое фото, приложения и фильмы, а 4 Гб оперативной памяти вкупе с 8-ядерным процессором обеспечивают быструю и стабильную работу приложений без зависаний. Поддержка 4G LTE открывает доступ к скоростному интернету, а слот для двух SIM-карт подойдет для тех, кто разделяет работу и личную жизнь. Сканер отпечатка пальца добавляет удобства и защищает ваши данные. Прочный пластиковый корпус и защита по классу IP64 помогают не бояться влаги и пыли в повседневной жизни. Лаконичный черный цвет делает смартфон стильным и универсальным для любого образа.
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