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Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Красный купить с доставкой в Москве
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Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Красный

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Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Красный - фото 1
Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Красный - фото 1
  • Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735909
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
1200
Цвет
белый, красный
Объём резервуара для воды
200
Материал подошвы
антипригарное покрытие
Длина сетевого шнура
1.6
Функции и особенности
термостат
Габариты без упаковки
24,4х12,9х10,2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х11
Вес, г.
875

Описание товара Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Красный

Компактный утюг Blackton весом всего 0,7 кг удобно лежит в руке и практически не ощущается даже при длительном глажении. Мощность в 1200 Вт позволяет быстро справляться с ежедневными задачами. Антипригарное покрытие подошвы обеспечивает лёгкое скольжение и защищает вещи от случайных следов. Резервуар для воды на 200 мл отлично подойдёт для быстрой глажки нескольких вещей, а длина шнура 1,6 метра даёт свободу движений на рабочем месте. Стильное сочетание белого и красного добавит яркости в любой интерьер.

Отзывы о товаре Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Красный




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
1200
Цвет
белый, красный
Объём резервуара для воды
200
Материал подошвы
антипригарное покрытие
Длина сетевого шнура
1.6
Функции и особенности
термостат
Габариты без упаковки
24,4х12,9х10,2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный утюг Blackton весом всего 0,7 кг удобно лежит в руке и практически не ощущается даже при длительном глажении. Мощность в 1200 Вт позволяет быстро справляться с ежедневными задачами. Антипригарное покрытие подошвы обеспечивает лёгкое скольжение и защищает вещи от случайных следов. Резервуар для воды на 200 мл отлично подойдёт для быстрой глажки нескольких вещей, а длина шнура 1,6 метра даёт свободу движений на рабочем месте. Стильное сочетание белого и красного добавит яркости в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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