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Утюг Centek CT-2360 Blue купить с доставкой в Москве
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Утюг Centek CT-2360 Blue

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Утюг Centek CT-2360 Blue - фото 1
Утюг Centek CT-2360 Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
  • Утюг Centek CT-2360 Blue - фото 1
  • Утюг Centek CT-2360 Blue - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481704
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Утюг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х12
Вес, г.
940

Описание товара Утюг Centek CT-2360 Blue

Распылитель предназначен для распыления воды на ткань. Интенсивность подачи пара можно изменять при помощи регулятора подачи пара. Полное отключение подачи пара для сухой глажки. Паровой удар позволяет производить мощный единовременный выброс пара. Функция самоочистки значительно облегчает использование прибора.

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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Утюг
Страна производитель
Китай
Описание
Распылитель предназначен для распыления воды на ткань. Интенсивность подачи пара можно изменять при помощи регулятора подачи пара. Полное отключение подачи пара для сухой глажки. Паровой удар позволяет производить мощный единовременный выброс пара. Функция самоочистки значительно облегчает использование прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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