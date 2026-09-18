Утюг Sonnen SI-237A, 1800Вт, антипригарное покрытие, синий/белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Утюг Sonnen SI-237A, 1800Вт, антипригарное покрытие, синий/белый
Мощность 1800 Вт и антипригарное покрытие подошвы позволяют быстро и эффективно разгладить практически любую ткань. Утюг обладает возможностью вертикальной глажки и беспрерывной подачи пара. Оснащен функцией паровой удар и распылителем. Уход за утюгом будет легким благодаря встроенной в него системе самоочистки. Индикатор сообщит о готовности устройства к работе. Сетевой шнур длиной 1,3 м крепится с помощью удобного шарнирного крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Мерный стакан для воды объемом 225 мл - в комплекте.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Мощность 1800 Вт и антипригарное покрытие подошвы позволяют быстро и эффективно разгладить практически любую ткань. Утюг обладает возможностью вертикальной глажки и беспрерывной подачи пара. Оснащен функцией паровой удар и распылителем. Уход за утюгом будет легким благодаря встроенной в него системе самоочистки. Индикатор сообщит о готовности устройства к работе. Сетевой шнур длиной 1,3 м крепится с помощью удобного шарнирного крепления, не позволяющего ему перекручиваться у основания. Мерный стакан для воды объемом 225 мл - в комплекте.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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