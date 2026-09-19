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Утюг Kelli KL-1642 купить с доставкой в Москве
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Утюг Kelli KL-1642

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Утюг Kelli KL-1642
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 436074
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Характеристики

Бренд
Kelli
Тип товара
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, кг.
1.1

Описание товара Утюг Kelli KL-1642

Утюг с керамическим покрытием, мощностью 2200 Вт. Ёмкость для воды 200 мл. Функция самоочистки. Встроенный пульверизатор. Функция: Паровой удар. Вертикальная глажка. Терморегулятор. Регулятор пара. Защита шнура от перекручивания. Защита от перегрева. Световой индикатор.

Отзывы о товаре Утюг Kelli KL-1642




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Характеристики
Бренд
Kelli
Тип товара
Описание
Утюг с керамическим покрытием, мощностью 2200 Вт. Ёмкость для воды 200 мл. Функция самоочистки. Встроенный пульверизатор. Функция: Паровой удар. Вертикальная глажка. Терморегулятор. Регулятор пара. Защита шнура от перекручивания. Защита от перегрева. Световой индикатор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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