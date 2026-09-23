Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Синий
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Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735908
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
1200
Цвет
белый, синий
Объём резервуара для воды
200
Материал подошвы
антипригарное покрытие
Длина сетевого шнура
1.6
Функции и особенности
термостат
Габариты без упаковки
24,4х12,9х10,2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х11
Вес, г.
875
Описание товара Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Синий
Компактный утюг Blackton весит всего 1,2 кг — легко держать даже во время продолжительной глажки. Шнур длиной 1,6 метра не стесняет движений, что удобно для больших поверхностей. Мощность 1200 Вт обеспечивает уверенное разглаживание даже плотных тканей. Антипригарное покрытие подошвы защищает вещи от пятен и облегчает скольжение. Резервуар на 200 мл позволяет гладить несколько вещей подряд без дозаправки водой. Лаконичный бело-синий дизайн идеально впишется в любой интерьер.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
1200
Цвет
белый, синий
Объём резервуара для воды
200
Материал подошвы
антипригарное покрытие
Длина сетевого шнура
1.6
Функции и особенности
термостат
Габариты без упаковки
24,4х12,9х10,2 см
Страна производитель
Китай
Компактный утюг Blackton весит всего 1,2 кг — легко держать даже во время продолжительной глажки. Шнур длиной 1,6 метра не стесняет движений, что удобно для больших поверхностей. Мощность 1200 Вт обеспечивает уверенное разглаживание даже плотных тканей. Антипригарное покрытие подошвы защищает вещи от пятен и облегчает скольжение. Резервуар на 200 мл позволяет гладить несколько вещей подряд без дозаправки водой. Лаконичный бело-синий дизайн идеально впишется в любой интерьер.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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