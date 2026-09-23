Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
2100
Мощность при блокировке вала
2100
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735780
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диск/решетка для фарша (5 мм и 7 мм), для «кеббе», для домашней колбасы, для нарезки овощей (3 шт)
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Комплектация
Блок мясорубки, загрузочный лоток, нож мясорубки, шнек мясорубки, толкатель, фиксирующее кольцо, диски для фарша (2 шт, 5 мм + 7 мм), насадка для колбасок и кеббе, насадки овощерезки (3 барабана), инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х29х24
Вес, кг.
4.15
Описание товара Мясорубка BQ MG1000 Чёрный
Электрическая мясорубка BQ MG1000 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот высококачественный прибор предназначен для быстрого и качественного измельчения мяса и приготовления других мясных продуктов. Мясорубка обеспечивает отличную производительность с возможностью переработки до 2.4 кг мяса в минуту. Благодаря мощности и реверсной функции, вы сможете легко справиться как с мягкими, так и с более плотными ингредиентами.
Прибор оснащен металлическим ножом для надежного и эффективного нарезания, а также поставляется с двумя дисками, которые позволяют вам выбрать нужную степень измельчения: на 5 и 7 мм. В комплекте также есть три насадки для овощерезки, насадки для колбасок и кеббе, что расширяет возможности использования и позволяет готовить разнообразные блюда.
Дополнительной удобством является загрузочный лоток, вмещающий до 2 кг мяса, что позволяет вам работать с большими порциями без необходимости частой дозагрузки. Мясорубка также оборудована нескользящими ножками, что обеспечивает стабильность и безопасность во время работы.
диск/решетка для фарша (5 мм и 7 мм), для «кеббе», для домашней колбасы, для нарезки овощей (3 шт)
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Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Комплектация
Блок мясорубки, загрузочный лоток, нож мясорубки, шнек мясорубки, толкатель, фиксирующее кольцо, диски для фарша (2 шт, 5 мм + 7 мм), насадка для колбасок и кеббе, насадки овощерезки (3 барабана), инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая мясорубка BQ MG1000 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот высококачественный прибор предназначен для быстрого и качественного измельчения мяса и приготовления других мясных продуктов. Мясорубка обеспечивает отличную производительность с возможностью переработки до 2.4 кг мяса в минуту. Благодаря мощности и реверсной функции, вы сможете легко справиться как с мягкими, так и с более плотными ингредиентами.
Прибор оснащен металлическим ножом для надежного и эффективного нарезания, а также поставляется с двумя дисками, которые позволяют вам выбрать нужную степень измельчения: на 5 и 7 мм. В комплекте также есть три насадки для овощерезки, насадки для колбасок и кеббе, что расширяет возможности использования и позволяет готовить разнообразные блюда.
Дополнительной удобством является загрузочный лоток, вмещающий до 2 кг мяса, что позволяет вам работать с большими порциями без необходимости частой дозагрузки. Мясорубка также оборудована нескользящими ножками, что обеспечивает стабильность и безопасность во время работы.
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