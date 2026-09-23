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Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной) купить с доставкой в Москве
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Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной)

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Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной) - фото 1
Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной) - фото 2
Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной) - фото 3
Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной) - фото 4
Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.86
Количество скоростей / режимов
8
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной) - фото 1
  • Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной) - фото 2
  • Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной) - фото 3
  • Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной) - фото 4
  • Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735600
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Блендер, чаша измельчителя с крышкой, насадка-венчик, насадка-блендер, мерный стакан, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.86
Количество скоростей / режимов
8
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
Режим турбо
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х14
Вес, кг.
1.44

Описание товара Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной)

Блендер погружной BQ HB1234SS в серебристом цвете укомплектован 3 насадками, с помощью которых может измельчать или нарезать мясо, овощи, фрукты, другие продукты, взбивать яйца, сливки, другие ингредиенты для десертов или сборных блюд. Модель способна работать на 8 скоростных режимах, благодаря плавной регулировки скоростей обеспечивается равномерное взбивание и смешивание. При активации турборежима прибор работает на максимально возможной скорости вращения и может делать пюре без комочков или взбивать сливки в однородную массу. Рабочая часть погружного блендера BQ HB1234SS изготовлена из нержавеющей стали, которая не ржавеет при постоянном контакте с жидкостью, ее можно мыть под проточной водой. Рукоять устройства пластиковая, имеет анатомическую форму, удобно держится в руке и не выскальзывает из ладони во время использования. В модели предусмотрены функции защиты от перегрева, перегрузки и поражения током — при превышении допустимых значений специальный датчик отключает питание. Для удобства взбивания в наборе предусмотрен стакан с высокими стенками, которые не дают жидкости расплескаться и запачкать рабочий стол.

Отзывы о товаре Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной)




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Блендер, чаша измельчителя с крышкой, насадка-венчик, насадка-блендер, мерный стакан, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.86
Количество скоростей / режимов
8
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
Режим турбо
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной BQ HB1234SS в серебристом цвете укомплектован 3 насадками, с помощью которых может измельчать или нарезать мясо, овощи, фрукты, другие продукты, взбивать яйца, сливки, другие ингредиенты для десертов или сборных блюд. Модель способна работать на 8 скоростных режимах, благодаря плавной регулировки скоростей обеспечивается равномерное взбивание и смешивание. При активации турборежима прибор работает на максимально возможной скорости вращения и может делать пюре без комочков или взбивать сливки в однородную массу. Рабочая часть погружного блендера BQ HB1234SS изготовлена из нержавеющей стали, которая не ржавеет при постоянном контакте с жидкостью, ее можно мыть под проточной водой. Рукоять устройства пластиковая, имеет анатомическую форму, удобно держится в руке и не выскальзывает из ладони во время использования. В модели предусмотрены функции защиты от перегрева, перегрузки и поражения током — при превышении допустимых значений специальный датчик отключает питание. Для удобства взбивания в наборе предусмотрен стакан с высокими стенками, которые не дают жидкости расплескаться и запачкать рабочий стол.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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