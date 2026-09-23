Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер ручной BQ-HB1234SS Black-Steel (Черный-Стальной)
Блендер погружной BQ HB1234SS в серебристом цвете укомплектован 3 насадками, с помощью которых может измельчать или нарезать мясо, овощи, фрукты, другие продукты, взбивать яйца, сливки, другие ингредиенты для десертов или сборных блюд. Модель способна работать на 8 скоростных режимах, благодаря плавной регулировки скоростей обеспечивается равномерное взбивание и смешивание. При активации турборежима прибор работает на максимально возможной скорости вращения и может делать пюре без комочков или взбивать сливки в однородную массу. Рабочая часть погружного блендера BQ HB1234SS изготовлена из нержавеющей стали, которая не ржавеет при постоянном контакте с жидкостью, ее можно мыть под проточной водой. Рукоять устройства пластиковая, имеет анатомическую форму, удобно держится в руке и не выскальзывает из ладони во время использования. В модели предусмотрены функции защиты от перегрева, перегрузки и поражения током — при превышении допустимых значений специальный датчик отключает питание. Для удобства взбивания в наборе предусмотрен стакан с высокими стенками, которые не дают жидкости расплескаться и запачкать рабочий стол.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, для льда, со стеклянной чашей
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