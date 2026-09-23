Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый
Аэрогриль BQ AF6000M в стильном бежевом исполнении – это идеальное решение для тех, кто ценит здоровье и удобство в приготовлении пищи. Объем 6 литра позволяет готовить большое количество блюд сразу, что идеально подходит для семейных ужинов и встреч с друзьями. Прибор сочетает в себе такие функции как жарка жарка, выпечка, гриль и запекание. Используя инновационную технологию циркуляции горячего воздуха Air Cycle, вы сможете готовить блюда с минимальным количеством масла или вовсе без него, что делает ваши кулинарные шедевры более полезными. Высокое качество приготовления обеспечивается благодаря диапазону температуры от 80 до 200°C, что открывает перед вами широкий выбор рецептов. Таймер, который регулируется от 1 до 60 минут, дает возможность точно контролировать процесс готовки, а антипригарное покрытие Non-Stick PRO гарантирует легкость в уходе за прибором. Безопасность использования устройства обеспечивается функцией защиты от перегрева, а прорезиненные ножки добавляют дополнительный комфорт и защиту, минимизируя риск ожогов и скольжения. Аэрогриль BQ AF6000M станет незаменимым помощником на вашей кухне, позволяющим готовить вкусные и здоровые блюда с минимальными затратами времени и усилий.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитАэорогриль Leonord LE-1736, 4 л. белый
-
В наличииЦена 4 410 руб.1103 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2043
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2041 черный
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2037 черный
-
В наличииЦена 5 510 руб.1378 руб. в СплитАэрогриль Leonord LE-1708. 5л, бордовый
-
В наличииЦена 6 650 руб. 15 120 руб.1663 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU)
-
В наличииЦена 6 990 руб. 15 120 руб.1748 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU)
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2050 черный
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2040 черный
-
В наличииЦена 8 270 руб.2068 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый
-
В наличииЦена 8 440 руб.2110 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2042 черный
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2054 черный
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
Отзывы о товаре Аэрогриль BQ AF6000M Бежевый