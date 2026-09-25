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Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) виниловая пластинка

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Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) - фото 1
Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) - фото 2
Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) - фото 3
Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marilyn Monroe
Альбом (сингл)
Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) - фото 1
  • Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) - фото 2
  • Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) - фото 3
  • Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735076
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060348583776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marilyn Monroe
Альбом (сингл)
Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Diamonds Are a Girl's Best Friend, I Wanna Be Loved By You, My Heart Belongs to Daddy, Do It Again, A Fine Romance, Two Little Girls from Little Rock (With Jane Russell), You'd Be Surprised, After You Get What You Want, You Don't Want, River of No Return, Some Like It Hot, Heat Wave, One Silver Dollar, When Love Goes Wrong (Nothing Goes Right), I'm Gonna File My Claim, I'm Through with Love, President
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
320

Описание товара Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diamonds Are a Girl's Best Friend, I Wanna Be Loved By You, My Heart Belongs to Daddy, Do It Again, A Fine Romance, Two Little Girls from Little Rock (With Jane Russell), You'd Be Surprised, After You Get What You Want, You Don't Want, River of No Return, Some Like It Hot, Heat Wave, One Silver Dollar, When Love Goes Wrong (Nothing Goes Right), I'm Gonna File My Claim, I'm Through with Love, President

Отзывы о товаре Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060348583776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marilyn Monroe
Альбом (сингл)
Diamonds
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Diamonds Are a Girl's Best Friend, I Wanna Be Loved By You, My Heart Belongs to Daddy, Do It Again, A Fine Romance, Two Little Girls from Little Rock (With Jane Russell), You'd Be Surprised, After You Get What You Want, You Don't Want, River of No Return, Some Like It Hot, Heat Wave, One Silver Dollar, When Love Goes Wrong (Nothing Goes Right), I'm Gonna File My Claim, I'm Through with Love, President
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diamonds Are a Girl's Best Friend, I Wanna Be Loved By You, My Heart Belongs to Daddy, Do It Again, A Fine Romance, Two Little Girls from Little Rock (With Jane Russell), You'd Be Surprised, After You Get What You Want, You Don't Want, River of No Return, Some Like It Hot, Heat Wave, One Silver Dollar, When Love Goes Wrong (Nothing Goes Right), I'm Gonna File My Claim, I'm Through with Love, President
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marilyn Monroe - Diamonds (Red) (5060348583776) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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