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Taish - Ориентир (4680068807153) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Taish - Ориентир (4680068807153) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Taish
Альбом (сингл)
Ориентир
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Taish - Ориентир (4680068807153) - фото 1
  • Taish - Ориентир (4680068807153) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735062
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Taish - Ориентир (4680068807153) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Стереотопия
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Стереотопия
Barcode
[4680068807153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Taish
Альбом (сингл)
Ориентир
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Свое солнце, Ориентир, Косы в ноль, С января (на ручки), Глупости, Гроза, Я ехала домой, Себе той, Пазл, Не удержали, Веками
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taish - Ориентир (4680068807153) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Свое солнце, Ориентир, Косы в ноль, С января (на ручки), Глупости, Гроза, Я ехала домой, Себе той, Пазл, Не удержали, Веками

Отзывы о товаре Taish - Ориентир (4680068807153) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Стереотопия
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Стереотопия
Barcode
[4680068807153]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Taish
Альбом (сингл)
Ориентир
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Свое солнце, Ориентир, Косы в ноль, С января (на ручки), Глупости, Гроза, Я ехала домой, Себе той, Пазл, Не удержали, Веками
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Свое солнце, Ориентир, Косы в ноль, С января (на ручки), Глупости, Гроза, Я ехала домой, Себе той, Пазл, Не удержали, Веками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Taish - Ориентир (4680068807153) виниловая пластинка - по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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