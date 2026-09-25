Sophie Zelmani - Soul (coloured) (8719262040243) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Soul
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 734950
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3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Soul
Жанр
Jazz
Трек-лист
Free Now, I Wouldn’t Speak For Him, All About You, For You Featuring Daniel Lemma, My Daughter, I Love You, If You’re Still A Dreamer, Story Of Us, Churchbell, My Soul Remembers
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sophie Zelmani - Soul (coloured) (8719262040243) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Free Now, I Wouldn’t Speak For Him, All About You, For You Featuring Daniel Lemma, My Daughter, I Love You, If You’re Still A Dreamer, Story Of Us, Churchbell, My Soul Remembers
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sophie Zelmani
Альбом (сингл)
Soul
Жанр
Jazz
Трек-лист
Free Now, I Wouldn’t Speak For Him, All About You, For You Featuring Daniel Lemma, My Daughter, I Love You, If You’re Still A Dreamer, Story Of Us, Churchbell, My Soul Remembers
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Free Now, I Wouldn’t Speak For Him, All About You, For You Featuring Daniel Lemma, My Daughter, I Love You, If You’re Still A Dreamer, Story Of Us, Churchbell, My Soul Remembers
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Sophie Zelmani - Soul (coloured) (8719262040243) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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