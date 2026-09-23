Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKQ) Black
**Смартфон HONOR X9d 8+256 ГБ, чёрный (5109BYKQ)** Откройте для себя мир безграничных возможностей с смартфоном HONOR X9d! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и обширный функционал, который удовлетворит даже самых требовательных пользователей. **Почему стоит выбрать HONOR X9d?** * **Вместительная память:** 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят вам хранить все важные файлы, приложения и медиаконтент без опасения заполнить память устройства. * **Стильный дизайн:** чёрный корпус смартфона не только привлекательно выглядит, но и надёжно защищает устройство от внешних воздействий. * **Высокая производительность:** с HONOR X9d вы сможете наслаждаться быстрой и плавной работой приложений, без зависаний и задержек. * **Широкий функционал:** смартфон оснащён всем необходимым для комфортного использования — от качественных камер до продвинутых функций подключения. HONOR X9d — это надёжный спутник в мире современных технологий. Выберите качество и стиль — выберите HONOR!
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Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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