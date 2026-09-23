Смартфон Honor X6c 6/128Gb (5109BTDY) Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor X6c 6/128Gb (5109BTDY) Black
Смартфон HONOR X6c с объемом встроенной памяти 128 ГБ транслирует данные на 6.61-дюймовый дисплей с разрешением 1604х720 пикселей. Плавную смену картинки при динамичных эпизодах гарантирует частота обновления 120 Гц. TFT LCD снижает время отклика пикселя до 1 мс и способствует отображению четких изображений. Быстрый отклик на запросы пользователя, запуск игр и требовательных приложений обеспечивает оперативная память объемом 6 ГБ. Тыловая камера с 2 модулями поддерживает режим автофокуса для настройки резкости фото. Черный пластиковый корпус HONOR X6c устойчив к оседанию пыли и попаданию влаги внутрь оболочки благодаря защите по стандарту IP64. Увеличить объем памяти для хранения файлов можно с помощью microSD-карты. Разрешение матрицы фронтальной камеры составляет 5 Мп. Автоматическую коррекцию яркости в зависимости от условий внешнего освещения осуществляет чувствительный датчик. Аккумулятор емкостью 5300 мАч поддерживает стандарт HONOR SuperCharge 35W, благодаря которому батарея заряжается до 52% за полчаса.
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