Смартфон Honor X6c 6/128Gb (5109BWDX) White
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor X6c
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734696
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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания,чехол,USB кабель
Линейка
Honor X6c
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, Galileo, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
865
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х6
Вес, г.
610
Описание товара Смартфон Honor X6c 6/128Gb (5109BWDX) White
Смартфон Honor X6c 6/128Gb (5109BWDX) White
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания,чехол,USB кабель
Линейка
Honor X6c
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Развернуть
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, Galileo, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
865
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон Honor X6c 6/128Gb (5109BWDX) White
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Белый, 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, Белый, С NFC, Две SIM-карты
Смартфон Honor X6c 6/128Gb (5109BWDX) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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