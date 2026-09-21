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Смартфон Blackview Color 8 8/256Gb Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Blackview Color 8 8/256Gb Blue

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Смартфон Blackview Color 8 8/256Gb Blue - фото 1
Смартфон Blackview Color 8 8/256Gb Blue - фото 2
Смартфон Blackview Color 8 8/256Gb Blue - фото 3
Смартфон Blackview Color 8 8/256Gb Blue - фото 4
Смартфон Blackview Color 8 8/256Gb Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview Color 8
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T616
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Blackview Color 8 8/256Gb Blue - фото 1
  • Смартфон Blackview Color 8 8/256Gb Blue - фото 2
  • Смартфон Blackview Color 8 8/256Gb Blue - фото 3
  • Смартфон Blackview Color 8 8/256Gb Blue - фото 4
  • Смартфон Blackview Color 8 8/256Gb Blue - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705896
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Характеристики

Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview Color 8
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T616
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 + 2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Blackview Color 8 8/256Gb Blue

Смартфон оснащен 6.5-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1600x720 пикселей. IPS-матрица обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а частота обновления экрана в 90 Гц делает взаимодействие с устройством более плавным и комфортным. Blackview Color 8 работает на базе операционной системы Android 13, что обеспечивает широкий выбор приложений и игр для удовлетворения ваших потребностей.

Отзывы о товаре Смартфон Blackview Color 8 8/256Gb Blue




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Характеристики
Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview Color 8
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T616
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 + 2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон оснащен 6.5-дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1600x720 пикселей. IPS-матрица обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а частота обновления экрана в 90 Гц делает взаимодействие с устройством более плавным и комфортным. Blackview Color 8 работает на базе операционной системы Android 13, что обеспечивает широкий выбор приложений и игр для удовлетворения ваших потребностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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