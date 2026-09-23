Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109CANY) Silver
**Смартфон HONOR X5C 4+64Gb, серебристый (5109CANY)** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном HONOR X5C! Модель 2025 года порадует вас своими возможностями и стильным дизайном. **Почему стоит выбрать HONOR X5C?** * **Производительный процессор:** MediaTek Helio G81 обеспечит быструю и плавную работу приложений и игр. * **Достаточно памяти для всех ваших нужд:** 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Есть поддержка карт памяти (вместо одной SIM-карты). * **Яркий и чёткий дисплей:** диагональ — 6,74 дюйма, разрешение — 1600 x 720 пикселей, частота обновления — 90 Гц. Технология TFT гарантирует насыщенную картинку. * **Долгое время работы:** ёмкость аккумулятора — 5260 мАч. * **Двойная тыловая камера:** делайте яркие и чёткие снимки. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев для быстрой и надёжной разблокировки устройства. * **Современные интерфейсы:** USB Type-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac. * **Поддержка двух SIM-карт:** удобно для разделения рабочих и личных контактов. Стильный серебристый корпус из пластика и эргономичный дизайн делают HONOR X5C не только мощным, но и привлекательным смартфоном. Работа под управлением операционной системы Android 15 гарантирует доступ к последним обновлениям и приложениям. Выберите HONOR X5C — выберите качество и стиль!
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Теги товара: 64 GB, Серебристый, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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Теги товара: 64 GB, Серебристый, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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