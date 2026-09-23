Top.Mail.Ru
Altin Gun - Garip (Gold) (4030433618264) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Altin Gun - Garip (Gold) (4030433618264) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Altin Gun - Garip (Gold) (4030433618264) виниловая пластинка - фото 1
Altin Gun - Garip (Gold) (4030433618264) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Altin Gun
Альбом (сингл)
Garip
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Altin Gun - Garip (Gold) (4030433618264) виниловая пластинка - фото 1
  • Altin Gun - Garip (Gold) (4030433618264) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734590
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Glitterbeat
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Glitterbeat
Barcode
[4030433618264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Altin Gun
Альбом (сингл)
Garip
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Neredesin Sen, G?n?l Da?i, ?ld?rme Beni, Ni?de Ba?lari, Benim Yarim, Su?um Nedir, Gel Yan?ma Gel, Z?l?f D?k?lm??, Gel Ka?ma Gel, Bir Nazar Eyledim
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Altin Gun - Garip (Gold) (4030433618264) виниловая пластинка

Турецкая психоделическая группа Altiin G?n из Амстердама выпускает свой шестой студийный альбом «Garip» — амбициозную и многогранную работу, которая служит данью уважения легенде турецкой народной музыки Несету Эрташу (1938–2012). В альбом «Garip» вошли десять культовых композиций Эрташа, уникально переосмысленных и музыкально расширенных Altiin G?n. Группа смешивает множество влияний, от классической анатолийской народной музыки и арабески до саундтреков к Болливуду, западного рока и синтезаторных вибраций. Альбом является творческим развитием уже сложившегося звучания Altiin G?n, которое сочетает в себе элементы фанка, рока и турецкого фольклора. Гипнотические басовые линии, мощные барабанные ритмы и замысловатые синтезаторные арпеджио создают атмосферу, которая передает суть эмоционально насыщенных песен Эрташа, отражая при этом экспериментальную энергию группы. Известная своими захватывающими живыми выступлениями, группа в очередной раз доказывает с помощью песни "Garip", что входит в число самых новаторских коллективов на современной турецкой музыкальной сцене.

Отзывы о товаре Altin Gun - Garip (Gold) (4030433618264) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Glitterbeat
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Glitterbeat
Barcode
[4030433618264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Altin Gun
Альбом (сингл)
Garip
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Neredesin Sen, G?n?l Da?i, ?ld?rme Beni, Ni?de Ba?lari, Benim Yarim, Su?um Nedir, Gel Yan?ma Gel, Z?l?f D?k?lm??, Gel Ka?ma Gel, Bir Nazar Eyledim
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Турецкая психоделическая группа Altiin G?n из Амстердама выпускает свой шестой студийный альбом «Garip» — амбициозную и многогранную работу, которая служит данью уважения легенде турецкой народной музыки Несету Эрташу (1938–2012). В альбом «Garip» вошли десять культовых композиций Эрташа, уникально переосмысленных и музыкально расширенных Altiin G?n. Группа смешивает множество влияний, от классической анатолийской народной музыки и арабески до саундтреков к Болливуду, западного рока и синтезаторных вибраций. Альбом является творческим развитием уже сложившегося звучания Altiin G?n, которое сочетает в себе элементы фанка, рока и турецкого фольклора. Гипнотические басовые линии, мощные барабанные ритмы и замысловатые синтезаторные арпеджио создают атмосферу, которая передает суть эмоционально насыщенных песен Эрташа, отражая при этом экспериментальную энергию группы. Известная своими захватывающими живыми выступлениями, группа в очередной раз доказывает с помощью песни "Garip", что входит в число самых новаторских коллективов на современной турецкой музыкальной сцене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Altin Gun - Garip (Gold) (4030433618264) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...