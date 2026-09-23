Altin Gun - Garip (Gold) (4030433618264) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Altin Gun - Garip (Gold) (4030433618264) виниловая пластинка
Турецкая психоделическая группа Altiin G?n из Амстердама выпускает свой шестой студийный альбом «Garip» — амбициозную и многогранную работу, которая служит данью уважения легенде турецкой народной музыки Несету Эрташу (1938–2012). В альбом «Garip» вошли десять культовых композиций Эрташа, уникально переосмысленных и музыкально расширенных Altiin G?n. Группа смешивает множество влияний, от классической анатолийской народной музыки и арабески до саундтреков к Болливуду, западного рока и синтезаторных вибраций. Альбом является творческим развитием уже сложившегося звучания Altiin G?n, которое сочетает в себе элементы фанка, рока и турецкого фольклора. Гипнотические басовые линии, мощные барабанные ритмы и замысловатые синтезаторные арпеджио создают атмосферу, которая передает суть эмоционально насыщенных песен Эрташа, отражая при этом экспериментальную энергию группы. Известная своими захватывающими живыми выступлениями, группа в очередной раз доказывает с помощью песни "Garip", что входит в число самых новаторских коллективов на современной турецкой музыкальной сцене.
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