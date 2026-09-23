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Chilly - Simply The Best Songs (5445288190091) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chilly - Simply The Best Songs (5445288190091) виниловая пластинка

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Chilly - Simply The Best Songs (5445288190091) виниловая пластинка - фото 1
Chilly - Simply The Best Songs (5445288190091) виниловая пластинка - фото 2
Chilly - Simply The Best Songs (5445288190091) виниловая пластинка - фото 3
Chilly - Simply The Best Songs (5445288190091) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Chilly
Альбом (сингл)
Simply The Best Songs
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chilly - Simply The Best Songs (5445288190091) виниловая пластинка - фото 1
  • Chilly - Simply The Best Songs (5445288190091) виниловая пластинка - фото 2
  • Chilly - Simply The Best Songs (5445288190091) виниловая пластинка - фото 3
  • Chilly - Simply The Best Songs (5445288190091) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734567
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Характеристики

Бренд
Metro Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metro Records
Barcode
[5445288190091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Chilly
Альбом (сингл)
Simply The Best Songs
Жанр
Диско
Трек-лист
Come Let’s Go, Simply A Love Song, Come To L.A., Sunshine Of Your Love, Get Up And Move, Johnny Loves Jenny, I Hear You Knocking, For Your Love, Secret Lies, We Are The Pop Kings
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chilly - Simply The Best Songs (5445288190091) виниловая пластинка

Сборник лучших песен знаменитой немецкой диско-группы Chilly. В 1978 году продюсер Бернт Мёрле при участии аранжировщиков Кристиана Колоновица и Штэфана Клинкхаммера, известных по работе с такими звёздами, как Boney M., Eruption, Supermax, Gilla и другими, приступил к созданию нового рок-диско-проекта Chilly.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Chilly - Simply The Best Songs (5445288190091) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metro Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metro Records
Barcode
[5445288190091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Chilly
Альбом (сингл)
Simply The Best Songs
Жанр
Диско
Трек-лист
Come Let’s Go, Simply A Love Song, Come To L.A., Sunshine Of Your Love, Get Up And Move, Johnny Loves Jenny, I Hear You Knocking, For Your Love, Secret Lies, We Are The Pop Kings
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Сборник лучших песен знаменитой немецкой диско-группы Chilly. В 1978 году продюсер Бернт Мёрле при участии аранжировщиков Кристиана Колоновица и Штэфана Клинкхаммера, известных по работе с такими звёздами, как Boney M., Eruption, Supermax, Gilla и другими, приступил к созданию нового рок-диско-проекта Chilly.


Теги товара: Limited Edition
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