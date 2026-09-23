Many Faces Of - Prince (White) (8430717000796) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
PRINCE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734563
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Характеристики
Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
PRINCE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Just Another Sucker, If You Feel Like Dancin', You Can Be My Teacher, If You See Me First, Dance to the Music of the World, One Man Jam, If We Don't, Games, Let's Talk, Fantastic Voyage, Family Affair, White Lines (Don't Don't Do It), You Got the Power, (Are You Ready) Do the Bus Stop, Party in the Kitchen, Give More Power to the People, Look-ka Py Py, Papa Was a Rolling Stone
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Many Faces Of - Prince (White) (8430717000796) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just Another Sucker, If You Feel Like Dancin', You Can Be My Teacher, If You See Me First, Dance to the Music of the World, One Man Jam, If We Don't, Games, Let's Talk, Fantastic Voyage, Family Affair, White Lines (Don't Don't Do It), You Got the Power, (Are You Ready) Do the Bus Stop, Party in the Kitchen, Give More Power to the People, Look-ka Py Py, Papa Was a Rolling Stone
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Music Brokers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music Brokers
Barcode
[8430717000796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Many Faces Of
Альбом (сингл)
PRINCE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Just Another Sucker, If You Feel Like Dancin', You Can Be My Teacher, If You See Me First, Dance to the Music of the World, One Man Jam, If We Don't, Games, Let's Talk, Fantastic Voyage, Family Affair, White Lines (Don't Don't Do It), You Got the Power, (Are You Ready) Do the Bus Stop, Party in the Kitchen, Give More Power to the People, Look-ka Py Py, Papa Was a Rolling Stone
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just Another Sucker, If You Feel Like Dancin', You Can Be My Teacher, If You See Me First, Dance to the Music of the World, One Man Jam, If We Don't, Games, Let's Talk, Fantastic Voyage, Family Affair, White Lines (Don't Don't Do It), You Got the Power, (Are You Ready) Do the Bus Stop, Party in the Kitchen, Give More Power to the People, Look-ka Py Py, Papa Was a Rolling Stone
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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