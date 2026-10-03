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Ray Charles - The Very Best Of (5060348582373) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ray Charles - The Very Best Of (5060348582373) виниловая пластинка

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5060348582373, Виниловая Пластинка Charles, Ray, The Very Best Of - фото 1
5060348582373, Виниловая Пластинка Charles, Ray, The Very Best Of - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 5060348582373, Виниловая Пластинка Charles, Ray, The Very Best Of - фото 1
  • 5060348582373, Виниловая Пластинка Charles, Ray, The Very Best Of - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424338
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ray Charles - The Very Best Of (5060348582373) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ray Charles - The Very Best Of (5060348582373) виниловая пластинка

Ray Charles - The Very Best Of (5060348582373) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Ray Charles - The Very Best Of (5060348582373) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ray Charles - The Very Best Of (5060348582373) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ray Charles - The Very Best Of (5060348582373) виниловая пластинка - стоимость товара 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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