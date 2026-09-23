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The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка

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The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка - фото 1
The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка - фото 2
The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка - фото 3
The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка - фото 4
The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка - фото 5
The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Thrills
Альбом (сингл)
So Much For The City
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка - фото 1
  • The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка - фото 2
  • The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка - фото 3
  • The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка - фото 4
  • The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка - фото 5
  • The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647313
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435301761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Thrills
Альбом (сингл)
So Much For The City
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Santa Cruz (You're Not That Far), Big Sur, Don't Steal Our Sun, Deckchairs And Cigarettes, One Horse Town, Old Friends, New Lovers, Say It Ain't So, Hollywood Kids, Just Travelling Through, Your Love Is Like Las Vegas, Til The Tide Creeps In/Plans
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Santa Cruz (You're Not That Far), Big Sur, Don't Steal Our Sun, Deckchairs And Cigarettes, One Horse Town, Old Friends, New Lovers, Say It Ain't So, Hollywood Kids, Just Travelling Through, Your Love Is Like Las Vegas, Til The Tide Creeps In/Plans

Отзывы о товаре The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435301761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Thrills
Альбом (сингл)
So Much For The City
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Santa Cruz (You're Not That Far), Big Sur, Don't Steal Our Sun, Deckchairs And Cigarettes, One Horse Town, Old Friends, New Lovers, Say It Ain't So, Hollywood Kids, Just Travelling Through, Your Love Is Like Las Vegas, Til The Tide Creeps In/Plans
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Santa Cruz (You're Not That Far), Big Sur, Don't Steal Our Sun, Deckchairs And Cigarettes, One Horse Town, Old Friends, New Lovers, Say It Ain't So, Hollywood Kids, Just Travelling Through, Your Love Is Like Las Vegas, Til The Tide Creeps In/Plans
Самовывоз
Доставка
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The Thrills - So Much For The City (coloured) (0602435301761) виниловая пластинка - стоимость товара 3450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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