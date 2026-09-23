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Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка

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Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка - фото 1
Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка - фото 2
Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sia, Music
Альбом (сингл)
Songs From And Inspired By The Motion Picture
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка - фото 1
  • Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка - фото 2
  • Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500904
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678645549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sia, Music
Альбом (сингл)
Songs From And Inspired By The Motion Picture
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Together, Hey Boy, Saved My Life, Floating Through Space, Eye To Eye, Music, 1+1, Courage To Change, Play Dumb, Beautiful Things Can Happen, Lie To Me, Miracle
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка

В альбом вошло 14 треков: это новая музыка, которую Сиа написала специально для фильма и под впечатлением от работы над ним. «Music» — режиссерский дебют Сии: в саундтрек к нему войдут ранее выпущенные в 2020 году песни — хит-сингл «Together» и призывающий к действию трек «Courage to Change».



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678645549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sia, Music
Альбом (сингл)
Songs From And Inspired By The Motion Picture
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Together, Hey Boy, Saved My Life, Floating Through Space, Eye To Eye, Music, 1+1, Courage To Change, Play Dumb, Beautiful Things Can Happen, Lie To Me, Miracle
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В альбом вошло 14 треков: это новая музыка, которую Сиа написала специально для фильма и под впечатлением от работы над ним. «Music» — режиссерский дебют Сии: в саундтрек к нему войдут ранее выпущенные в 2020 году песни — хит-сингл «Together» и призывающий к действию трек «Courage to Change».


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Sia - Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture (0075678645549) виниловая пластинка - по цене 3450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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