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Сказки - Голубой Щенок / Бременские Музыканты (4680068804848) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сказки - Голубой Щенок / Бременские Музыканты (4680068804848) виниловая пластинка

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Сказки - Голубой Щенок / Бременские Музыканты (4680068804848) виниловая пластинка - фото 1
Сказки - Голубой Щенок / Бременские Музыканты (4680068804848) виниловая пластинка - фото 2
Сказки - Голубой Щенок / Бременские Музыканты (4680068804848) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сказки
Альбом (сингл)
Голубой Щенок / Бременские Музыканты
Жанр
Детская музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сказки - Голубой Щенок / Бременские Музыканты (4680068804848) виниловая пластинка - фото 1
  • Сказки - Голубой Щенок / Бременские Музыканты (4680068804848) виниловая пластинка - фото 2
  • Сказки - Голубой Щенок / Бременские Музыканты (4680068804848) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708061
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сказки - Голубой Щенок / Бременские Музыканты (4680068804848) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сказки
Альбом (сингл)
Голубой Щенок / Бременские Музыканты
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Бременские музыканты, Голубой щенок
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сказки - Голубой Щенок / Бременские Музыканты (4680068804848) виниловая пластинка

Музыкальный альбом, который включает в себя известные детские сказки и песни.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Сказки - Голубой Щенок / Бременские Музыканты (4680068804848) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сказки
Альбом (сингл)
Голубой Щенок / Бременские Музыканты
Жанр
Детская музыка
Трек-лист
Бременские музыканты, Голубой щенок
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Музыкальный альбом, который включает в себя известные детские сказки и песни.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сказки - Голубой Щенок / Бременские Музыканты (4680068804848) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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