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Elton John - Friends (Ost) (Lim.Ed.,Pink Marbled Vinyl) (0602435557441) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elton John - Friends (Ost) (Lim.Ed.,Pink Marbled Vinyl) (0602435557441) виниловая пластинка

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Elton John - Friends (Ost) (Lim.Ed.,Pink Marbled Vinyl) (0602435557441) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - Friends (Ost) (Lim.Ed.,Pink Marbled Vinyl) (0602435557441) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - Friends (Ost) (Lim.Ed.,Pink Marbled Vinyl) (0602435557441) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - Friends (Ost) (Lim.Ed.,Pink Marbled Vinyl) (0602435557441) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Friends
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elton John - Friends (Ost) (Lim.Ed.,Pink Marbled Vinyl) (0602435557441) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - Friends (Ost) (Lim.Ed.,Pink Marbled Vinyl) (0602435557441) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - Friends (Ost) (Lim.Ed.,Pink Marbled Vinyl) (0602435557441) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - Friends (Ost) (Lim.Ed.,Pink Marbled Vinyl) (0602435557441) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729541
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Elton John - Friends (Ost) (Lim.Ed.,Pink Marbled Vinyl) (0602435557441) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435557441]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Friends
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Friends, Honey Roll, Variations On Friends Theme (The First Kiss), Seasons, Variations On Michelle's Song (A Day In The Country), Can I Put You On, Michelle’s Song, I Meant To Do My Work Today (A Day In The Country), Four Moods, Seasons Reprise
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - Friends (Ost) (Lim.Ed.,Pink Marbled Vinyl) (0602435557441) виниловая пластинка

"Friends" - оригинальный саундтрек к одноимённому фильму и четвёртый студийный альбом Элтона Джона, вышедший в 1971 году. Хотя фильм не добился кассового успеха в США, саундтрек оказался достаточно популярным, получив золотой статус по итогам продаж и номинацию на премию "Грэмми". Лимитированное юбилейное на розовом виниле издание 2021 года к 50-летию выхода фильма. Сэр Элтон Джон - английский певец, автор песен, пианист и композитор. Сотрудничая с 1967 года с автором текстов Берни Таупином, Джон выпустил более 30 альбомов, продал более 300 миллионов записей, став одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен. На его счету более пятидесяти хитов Top 40 в UK Singles Chart и US Billboard Hot 100, включая восемь первых номеров в Великобритании и девять в США, а также семь подряд альбомов номер один в США.

Отзывы о товаре Elton John - Friends (Ost) (Lim.Ed.,Pink Marbled Vinyl) (0602435557441) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435557441]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Friends
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Friends, Honey Roll, Variations On Friends Theme (The First Kiss), Seasons, Variations On Michelle's Song (A Day In The Country), Can I Put You On, Michelle’s Song, I Meant To Do My Work Today (A Day In The Country), Four Moods, Seasons Reprise
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
"Friends" - оригинальный саундтрек к одноимённому фильму и четвёртый студийный альбом Элтона Джона, вышедший в 1971 году. Хотя фильм не добился кассового успеха в США, саундтрек оказался достаточно популярным, получив золотой статус по итогам продаж и номинацию на премию "Грэмми". Лимитированное юбилейное на розовом виниле издание 2021 года к 50-летию выхода фильма. Сэр Элтон Джон - английский певец, автор песен, пианист и композитор. Сотрудничая с 1967 года с автором текстов Берни Таупином, Джон выпустил более 30 альбомов, продал более 300 миллионов записей, став одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей всех времен. На его счету более пятидесяти хитов Top 40 в UK Singles Chart и US Billboard Hot 100, включая восемь первых номеров в Великобритании и девять в США, а также семь подряд альбомов номер один в США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - Friends (Ost) (Lim.Ed.,Pink Marbled Vinyl) (0602435557441) виниловая пластинка - по цене 3400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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