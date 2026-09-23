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Guru Guru - Hinten (0090204639915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Guru Guru - Hinten (0090204639915) виниловая пластинка

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Guru Guru - Hinten (0090204639915) виниловая пластинка - фото 1
Guru Guru - Hinten (0090204639915) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Guru Guru
Альбом (сингл)
Hinten
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Guru Guru - Hinten (0090204639915) виниловая пластинка - фото 1
  • Guru Guru - Hinten (0090204639915) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642567
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Guru Guru - Hinten (0090204639915) виниловая пластинка
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0090204639915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Guru Guru
Альбом (сингл)
Hinten
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Electric Junk, The Meaning Of Meaning, Bo Diddley, Space Ship
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guru Guru - Hinten (0090204639915) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Electric Junk, The Meaning Of Meaning, Bo Diddley, Space Ship

Отзывы о товаре Guru Guru - Hinten (0090204639915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0090204639915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Guru Guru
Альбом (сингл)
Hinten
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Electric Junk, The Meaning Of Meaning, Bo Diddley, Space Ship
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Electric Junk, The Meaning Of Meaning, Bo Diddley, Space Ship
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Guru Guru - Hinten (0090204639915) виниловая пластинка - стоимость товара 3450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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