Top.Mail.Ru
Ellington, Duke, Midnight In Paris (5060348582199) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ellington, Duke, Midnight In Paris (5060348582199) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Ellington, Duke, Midnight In Paris (5060348582199)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500532
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ellington, Duke, Midnight In Paris (5060348582199) виниловая пластинка
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ellington, Duke, Midnight In Paris (5060348582199) виниловая пластинка

Ellington, Duke, Midnight In Paris (5060348582199) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Ellington, Duke, Midnight In Paris (5060348582199) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ellington, Duke, Midnight In Paris (5060348582199) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ellington, Duke, Midnight In Paris (5060348582199) виниловая пластинка – стоимость товара 3450 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...