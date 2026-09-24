Top.Mail.Ru
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 1
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 2
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 3
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 4
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 5
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 6
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 7
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 8
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 9
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 10
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 11
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 12
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Джентльмены Удачи
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 1
  • Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 2
  • Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 3
  • Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 4
  • Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 5
  • Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 6
  • Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 7
  • Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 8
  • Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 9
  • Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 10
  • Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 11
  • Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 12
  • Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718363
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Джентльмены Удачи
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Вступление, Джентльмены удачи, Палатка археологов, Подозрительная личность, Побег из тюрьмы, Засада, Проезд цистерны, Физкультпривет, Ограбление детского сада, На катке, Проснись и пой (стихи Владимира Лугового) исполняет Лариса Мондрус, Приезд в Москву, Чистка крыши, Детские фотографии, Дом бывшего вора, Погоня, Ночь в заброшенном доме, Воспоминания о жене, Маскировка, Белые снежинки (стихи Игоря Шаферана) исполняет детский хор, Заговор, Новый год, Возвращение Доцента, Ограбление, Завтрак в заб
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка

Оригинальная музыка к фильму “Джентльмены Удачи”. Геннадий Гладков - советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам, Народный артист Российской Федерации (2002).



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Геннадий Гладков
Альбом (сингл)
Джентльмены Удачи
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Вступление, Джентльмены удачи, Палатка археологов, Подозрительная личность, Побег из тюрьмы, Засада, Проезд цистерны, Физкультпривет, Ограбление детского сада, На катке, Проснись и пой (стихи Владимира Лугового) исполняет Лариса Мондрус, Приезд в Москву, Чистка крыши, Детские фотографии, Дом бывшего вора, Погоня, Ночь в заброшенном доме, Воспоминания о жене, Маскировка, Белые снежинки (стихи Игоря Шаферана) исполняет детский хор, Заговор, Новый год, Возвращение Доцента, Ограбление, Завтрак в заб
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Оригинальная музыка к фильму “Джентльмены Удачи”. Геннадий Гладков - советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам, Народный артист Российской Федерации (2002).


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Геннадий Гладков - Джентльмены Удачи (Limited) (4680068802493) виниловая пластинка - по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...