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Stacey Kent - Changing Lights (Audiophile) (5060149621998) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stacey Kent - Changing Lights (Audiophile) (5060149621998) виниловая пластинка

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Stacey Kent - Changing Lights (Audiophile) (5060149621998) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Stacey Kent
Альбом (сингл)
Changing Lights
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stacey Kent - Changing Lights (Audiophile) (5060149621998) - фото 1
  • Stacey Kent - Changing Lights (Audiophile) (5060149621998) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733783
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Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621998]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Stacey Kent
Альбом (сингл)
Changing Lights
Жанр
Jazz
Трек-лист
This Happy Madness, The Summer We Crossed Europe In The Rain, One Note Samba (Samba De Uma Nota S?), Mais Uma Vez, Waiter, Oh Waiter, O Barquinho, The Changing Lights, How Insensitive, O B?bado E A Equilibrista / Smile, Like A Lover, The Face I Love, A Tarde, Chanson L?g?re
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stacey Kent - Changing Lights (Audiophile) (5060149621998) виниловая пластинка

Англоязычный альбом Стейси Кент "Breakfast On The Morning Train" разошелся тиражом более 32 000 экземпляров в Германии. Их последний альбом – полностью на французском языке и изначально предназначенный только для французского рынка – также разошелся тиражом более 11 000 экземпляров в Германии. С новым альбомом «The Changing Lights» она продолжит успех «Breakfast On The Morning Tram». Критик Жиль Торджман однажды написал, что Бразилия — это не нация, а «регион сердца, где всё, кажется, подчиняется звуку более сильной и точной вибрации». Стейси Кент, несомненно, могла бы подтвердить и это утверждение. Именно эта страсть, сочетание глубины и легкости, пронизывает весь ее десятый альбом. Однако «The Changing Lights» — это не «бразильская пластинка Стейси Кент». Это скорее передышка или звуковая открытка, чем утомительное стилистическое упражнение. В сотрудничестве со своим мужем и партнером, английским саксофонистом, композитором и аранжировщиком Джимом Томлинсоном, Стейси Кент просто раскрывает все тонкие качества музыканта, для которого Бразилия представляет собой, прежде всего, «регион сердца».



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621998]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Stacey Kent
Альбом (сингл)
Changing Lights
Жанр
Jazz
Трек-лист
This Happy Madness, The Summer We Crossed Europe In The Rain, One Note Samba (Samba De Uma Nota S?), Mais Uma Vez, Waiter, Oh Waiter, O Barquinho, The Changing Lights, How Insensitive, O B?bado E A Equilibrista / Smile, Like A Lover, The Face I Love, A Tarde, Chanson L?g?re
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Англоязычный альбом Стейси Кент "Breakfast On The Morning Train" разошелся тиражом более 32 000 экземпляров в Германии. Их последний альбом – полностью на французском языке и изначально предназначенный только для французского рынка – также разошелся тиражом более 11 000 экземпляров в Германии. С новым альбомом «The Changing Lights» она продолжит успех «Breakfast On The Morning Tram». Критик Жиль Торджман однажды написал, что Бразилия — это не нация, а «регион сердца, где всё, кажется, подчиняется звуку более сильной и точной вибрации». Стейси Кент, несомненно, могла бы подтвердить и это утверждение. Именно эта страсть, сочетание глубины и легкости, пронизывает весь ее десятый альбом. Однако «The Changing Lights» — это не «бразильская пластинка Стейси Кент». Это скорее передышка или звуковая открытка, чем утомительное стилистическое упражнение. В сотрудничестве со своим мужем и партнером, английским саксофонистом, композитором и аранжировщиком Джимом Томлинсоном, Стейси Кент просто раскрывает все тонкие качества музыканта, для которого Бразилия представляет собой, прежде всего, «регион сердца».


Теги товара: Limited Edition
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