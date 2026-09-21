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OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка

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OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 1
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 2
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 3
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 4
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 5
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 6
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 7
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 8
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 9
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 10
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 11
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 12
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 13
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 14
OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Spawn
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 12
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 13
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 14
  • OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692455
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588334115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Spawn
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
(Can't You) Trip Like I Do - The Crystal Method & Filter, The Long Hard Road Out Of Hell - Marilyn Manson & Sneaker Pimps, Satan - Orbital with Kirk Hammett, Kick The P.A. - Korn & The Dust Brothers, Tiny Rubberband - Butthole Surfers & Moby, For Whom the Bell Tolls (The Irony of it All) - Metallica & DJ Spooky, Torn Apart - Stabbing Westward & Josh Wink, Skin Up Pin Up - Mansun & 808 State, One Man Army - The Prodigy & Tom Morello, Spawn - Silverchair & Vitro, T-4 Strain - Henry Rollins & Goldi
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка

Смешав техно с ню-металом, брейкбит с рэпом и DnB с хард-роком, саундтрек к фильму Spawn (1997) включает таких исполнителей, как Metallica, The Prodigy, Tom Morello, Cypress Hill, Moby и Slayer, и это лишь некоторые из них.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Spawn (Various Artists) (coloured) (0196588334115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588334115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Spawn
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
(Can't You) Trip Like I Do - The Crystal Method & Filter, The Long Hard Road Out Of Hell - Marilyn Manson & Sneaker Pimps, Satan - Orbital with Kirk Hammett, Kick The P.A. - Korn & The Dust Brothers, Tiny Rubberband - Butthole Surfers & Moby, For Whom the Bell Tolls (The Irony of it All) - Metallica & DJ Spooky, Torn Apart - Stabbing Westward & Josh Wink, Skin Up Pin Up - Mansun & 808 State, One Man Army - The Prodigy & Tom Morello, Spawn - Silverchair & Vitro, T-4 Strain - Henry Rollins & Goldi
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Смешав техно с ню-металом, брейкбит с рэпом и DnB с хард-роком, саундтрек к фильму Spawn (1997) включает таких исполнителей, как Metallica, The Prodigy, Tom Morello, Cypress Hill, Moby и Slayer, и это лишь некоторые из них.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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Отзывы


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