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Enslaved - In Times (coloured) (0727361351427) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Enslaved - In Times (coloured) (0727361351427) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Enslaved
Альбом (сингл)
In Times
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Enslaved - In Times (coloured) (0727361351427) - фото 1
  • Enslaved - In Times (coloured) (0727361351427) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733764
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Enslaved - In Times (coloured) (0727361351427) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361351427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Enslaved
Альбом (сингл)
In Times
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Thurisaz Dreaming, Building With Fire, One Thousand Years Of Rain, Nauthir Bleeding, In Times, Daylight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Enslaved - In Times (coloured) (0727361351427) виниловая пластинка

Новый студийный альбом норвежских мастеров прогрессив/экспериментального металла Ивар Бьорсон – На мой взгляд, этот альбом – самое последовательное наше произведение на сегодняшний день: наследие нашего блэкового прошлого перемешано в нем в нашим увлечением прог-роком, нашим нынешним чувством абсолютной свободы и радостью участия в этой группе. У альбома более сильная энергетика, он агрессивнее, но в то же время красивее и мягче. Он просто-напросто звучит вдохновенно.

Отзывы о товаре Enslaved - In Times (coloured) (0727361351427) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361351427]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Enslaved
Альбом (сингл)
In Times
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Thurisaz Dreaming, Building With Fire, One Thousand Years Of Rain, Nauthir Bleeding, In Times, Daylight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый студийный альбом норвежских мастеров прогрессив/экспериментального металла Ивар Бьорсон – На мой взгляд, этот альбом – самое последовательное наше произведение на сегодняшний день: наследие нашего блэкового прошлого перемешано в нем в нашим увлечением прог-роком, нашим нынешним чувством абсолютной свободы и радостью участия в этой группе. У альбома более сильная энергетика, он агрессивнее, но в то же время красивее и мягче. Он просто-напросто звучит вдохновенно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Enslaved - In Times (coloured) (0727361351427) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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