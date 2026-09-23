Sylosis - The New Flesh (coloured) (4065629754822) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sylosis
Альбом (сингл)
The New Flesh
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 733755
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629754822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sylosis
Альбом (сингл)
The New Flesh
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Beneath The Surface, Erased, All Glory, No Valour, Lacerations, Mirror Mirror, Spared From The Guillotine, Adorn My Throne, The New Flesh, Everywhere At Once, Circle Of Swords, Seeds In The River
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sylosis - The New Flesh (coloured) (4065629754822) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Beneath The Surface, Erased, All Glory, No Valour, Lacerations, Mirror Mirror, Spared From The Guillotine, Adorn My Throne, The New Flesh, Everywhere At Once, Circle Of Swords, Seeds In The River
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629754822]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sylosis
Альбом (сингл)
The New Flesh
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Beneath The Surface, Erased, All Glory, No Valour, Lacerations, Mirror Mirror, Spared From The Guillotine, Adorn My Throne, The New Flesh, Everywhere At Once, Circle Of Swords, Seeds In The River
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Beneath The Surface, Erased, All Glory, No Valour, Lacerations, Mirror Mirror, Spared From The Guillotine, Adorn My Throne, The New Flesh, Everywhere At Once, Circle Of Swords, Seeds In The River
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Sylosis - The New Flesh (coloured) (4065629754822) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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