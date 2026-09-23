Mihai Popoviciu - Puzzle Box (4251804182980) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mihai Popoviciu - Puzzle Box (4251804182980) виниловая пластинка
Михай Поповичиу, один из самых уважаемых артистов на сцене дип-хауса и минимала, готовится представить свой долгожданный новый альбом «Puzzle Box» на лейбле Bondage Music. Будучи одним из ключевых артистов лейбла, Поповичиу возвращается со своим вторым полноформатным альбомом после успешного альбома 2016 года «Home», который будет доступен на виниле с 15 ноября 2024 года. За свою более чем десятилетнюю карьеру, включающую релизы на многочисленных влиятельных лейблах, таких как 8Bit и Berg Audio, Поповичиу прочно зарекомендовал себя как востребованный исполнитель в минималистичном направлении хаус-музыки. Известный своими замысловатыми звуковыми ландшафтами и глубокими, гипнотическими грувами, его работы продолжают покорять слушателей по всему миру. На «Puzzle Box» он углубляется в свою фирменную минималистичную, но проникновенную эстетику, предлагая разнообразную коллекцию треков, которые проходят через различные звуковые текстуры.
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