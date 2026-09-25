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OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) виниловая пластинка

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OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) - фото 2
OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) - фото 3
OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) - фото 4
OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) - фото 5
OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) - фото 6
OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Wicked
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) - фото 1
  • OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) - фото 2
  • OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) - фото 3
  • OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) - фото 4
  • OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) - фото 5
  • OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) - фото 6
  • OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733639
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478756177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Wicked
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Every Day More Wicked – Wicked Movie Cast, Cynthia Erivo ft. Michelle Yeoh, Ariana Grande, Thank Goodness / I Couldn’t Be Happier – Ariana Grande, Wicked Movie Cast ft. Michelle Yeoh, No Place Like Home – Cynthia Erivo, The Wicked Witch of the East – Marissa Bode, Cynthia Erivo, Ethan Slater, Wonderful – Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo, I'm Not That Girl (Reprise) – Ariana Grande, As Long As You're Mine – Cynthia Erivo & Jonathan Bailey, No Good Deed – Cynthia Erivo, March of the Wit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) виниловая пластинка

«Wicked: For Good – The Soundtrack» содержит все песни звезд из эмоционального и захватывающего мирового кассового хита Universal Pictures «Wicked: For Good» и переносит слушателей в волшебную страну Оз. Издание на виниле Саундтрек, музыку и слова которого написал легендарный обладатель премий «Грэмми» и «Оскар» Стивен Шварц, включает две новые оригинальные песни из фильма: «No Place Like Home» в исполнении номинантки на премию «Оскар» Синтии Эриво в роли Эльфабы и «The Girl in the Bubble» в исполнении номинантки на премию «Оскар» Арианы Гранде в роли Глинды. Также в саундтрек вошла песня «The Wicked Witch of the East», ранее не входившая в сборник Broadway Cast Recordings. В саундтрек также вошли любимые поклонниками песни «Thank Goodness», «As Long As You're Mine», «No Good Deed» и заглавный трек «For Good».



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478756177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Wicked
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Every Day More Wicked – Wicked Movie Cast, Cynthia Erivo ft. Michelle Yeoh, Ariana Grande, Thank Goodness / I Couldn’t Be Happier – Ariana Grande, Wicked Movie Cast ft. Michelle Yeoh, No Place Like Home – Cynthia Erivo, The Wicked Witch of the East – Marissa Bode, Cynthia Erivo, Ethan Slater, Wonderful – Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo, I'm Not That Girl (Reprise) – Ariana Grande, As Long As You're Mine – Cynthia Erivo & Jonathan Bailey, No Good Deed – Cynthia Erivo, March of the Wit
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Wicked: For Good – The Soundtrack» содержит все песни звезд из эмоционального и захватывающего мирового кассового хита Universal Pictures «Wicked: For Good» и переносит слушателей в волшебную страну Оз. Издание на виниле Саундтрек, музыку и слова которого написал легендарный обладатель премий «Грэмми» и «Оскар» Стивен Шварц, включает две новые оригинальные песни из фильма: «No Place Like Home» в исполнении номинантки на премию «Оскар» Синтии Эриво в роли Эльфабы и «The Girl in the Bubble» в исполнении номинантки на премию «Оскар» Арианы Гранде в роли Глинды. Также в саундтрек вошла песня «The Wicked Witch of the East», ранее не входившая в сборник Broadway Cast Recordings. В саундтрек также вошли любимые поклонниками песни «Thank Goodness», «As Long As You're Mine», «No Good Deed» и заглавный трек «For Good».


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


OST - Wicked (Various Artists) (0602478756177) виниловая пластинка - стоимость товара 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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