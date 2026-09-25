Arnett Cobb - Party Time (Analogue) (0753088716515) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arnett Cobb
Альбом (сингл)
Party Time
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 733571
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088716515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arnett Cobb
Альбом (сингл)
Party Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
When My Dream Boat Comes Home, Lonesome Road, Blues In The Closet, Party Time, Flying Home, Slow Poke, Cocktails For Two
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Arnett Cobb - Party Time (Analogue) (0753088716515) виниловая пластинка
На момент записи в 1957 году американский саксофонист Арнетт Кобб всё ещё восстанавливался после серьёзной автомобильной аварии. В 1959 году он записал три сильных альбома для лейбла Prestige, включая Party Time. Коббу аккомпанируют пианист Рэй Брайант, басист Венделл Маршалл, барабанщик Арт Тейлор и Рэй Барретто на конгах. Такие композиции, как «When My Dreamboat Comes Home», «Blues in the Closet» и «Flying Home», делают этот альбом отличным выбором.
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088716515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Arnett Cobb
Альбом (сингл)
Party Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
When My Dream Boat Comes Home, Lonesome Road, Blues In The Closet, Party Time, Flying Home, Slow Poke, Cocktails For Two
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
На момент записи в 1957 году американский саксофонист Арнетт Кобб всё ещё восстанавливался после серьёзной автомобильной аварии. В 1959 году он записал три сильных альбома для лейбла Prestige, включая Party Time. Коббу аккомпанируют пианист Рэй Брайант, басист Венделл Маршалл, барабанщик Арт Тейлор и Рэй Барретто на конгах. Такие композиции, как «When My Dreamboat Comes Home», «Blues in the Closet» и «Flying Home», делают этот альбом отличным выбором.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Arnett Cobb - Party Time (Analogue) (0753088716515) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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