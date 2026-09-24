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Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка

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Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 3
Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 4
Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 5
Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 6
Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 7
Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 8
Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 9
Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Songs From The Vault 1975-1978
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 3
  • Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 4
  • Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 5
  • Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 6
  • Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 7
  • Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 8
  • Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 9
  • Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707631
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Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка
6 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5054197638831]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Songs From The Vault 1975-1978
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Summerday Sands, Requiem (Early Version), Quiz Kid (Version 1), Salamanders Rag Time, Commercial Traveller, A Small Cigar (Acoustic Version), A Small Cigar (Orchestrated Version), Strip Cartoon, Old Aces Die Hard, One Brown Mouse (Early Version), Magic Bells (Ring Out, Solstice Bells), Living In These Hard Times (Version 2), Horse-Hoeing Husbandry, Working John, Working Joe (Early Version), Beltane, Living In These Hard Times (Version 1), A Stitch In Time, Everything In Our Lives, Jack-A-Lynn (E
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка

Альбом группы Jethro Tull, который включает в себя не изданные ранее треки и редкие записи. Он представляет собой интересный сборник для поклонников группы, показывающий их музыкальную эволюцию и творчество в разные периоды.



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5054197638831]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
Songs From The Vault 1975-1978
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Summerday Sands, Requiem (Early Version), Quiz Kid (Version 1), Salamanders Rag Time, Commercial Traveller, A Small Cigar (Acoustic Version), A Small Cigar (Orchestrated Version), Strip Cartoon, Old Aces Die Hard, One Brown Mouse (Early Version), Magic Bells (Ring Out, Solstice Bells), Living In These Hard Times (Version 2), Horse-Hoeing Husbandry, Working John, Working Joe (Early Version), Beltane, Living In These Hard Times (Version 1), A Stitch In Time, Everything In Our Lives, Jack-A-Lynn (E
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом группы Jethro Tull, который включает в себя не изданные ранее треки и редкие записи. Он представляет собой интересный сборник для поклонников группы, показывающий их музыкальную эволюцию и творчество в разные периоды.


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jethro Tull – Songs From The Vault 1975-1978 (Rsd 2025) (2LP) (5054197638831) виниловая пластинка - стоимость товара 6180 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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