Judas Priest - Invincible Shield (coloured) (0196588516719) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Invincible Shield
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 665165
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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588516719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Invincible Shield
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Panic Attack, The Serpent and the King, Invincible Shield, Devil in Disguise, Gates of Hell, Crown of Horns, God Is My Witness, Trial by Fire, Escape from Reality, Sons of Thunder, Giants in the Sky
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Judas Priest - Invincible Shield (coloured) (0196588516719) виниловая пластинка
"Invincible Shield" - долгожданный новый альбом мировой иконы хэви-метала Judas Priest. Издание на виниле 180 г. Первый сингл "Panic Attack" сразу стал классическим хитом Judas Priest. Мощная игра на барабанах сочетается с драйвом, мелодичными гитарами и, конечно же, неподражаемым голосом «бога металла» Роба Хэлфорда. Энди Снип снова отвечает за производство «Invincible Shield». Британец уже несколько лет работает в составе Judas Priest в качестве гитариста и уже обеспечил идеальное звучание предыдущего альбома "Firepower". За последние 50 лет Judas Priest продали более 50 миллионов альбомов по всему миру и выступали на крупнейших стадионах мира. В 2022 году они были введены в Зал славы рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588516719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Invincible Shield
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Panic Attack, The Serpent and the King, Invincible Shield, Devil in Disguise, Gates of Hell, Crown of Horns, God Is My Witness, Trial by Fire, Escape from Reality, Sons of Thunder, Giants in the Sky
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Invincible Shield" - долгожданный новый альбом мировой иконы хэви-метала Judas Priest. Издание на виниле 180 г. Первый сингл "Panic Attack" сразу стал классическим хитом Judas Priest. Мощная игра на барабанах сочетается с драйвом, мелодичными гитарами и, конечно же, неподражаемым голосом «бога металла» Роба Хэлфорда. Энди Снип снова отвечает за производство «Invincible Shield». Британец уже несколько лет работает в составе Judas Priest в качестве гитариста и уже обеспечил идеальное звучание предыдущего альбома "Firepower". За последние 50 лет Judas Priest продали более 50 миллионов альбомов по всему миру и выступали на крупнейших стадионах мира. В 2022 году они были введены в Зал славы рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Judas Priest - Invincible Shield (coloured) (0196588516719) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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