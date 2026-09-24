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Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка

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Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 1
Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 2
Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 3
Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 4
Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 5
Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 6
Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 7
Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Branford Marsalis
Альбом (сингл)
BELONGING
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 1
  • Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 2
  • Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 3
  • Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 4
  • Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 5
  • Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 6
  • Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 7
  • Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706884
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475486619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Branford Marsalis
Альбом (сингл)
BELONGING
Жанр
Jazz
Трек-лист
Spiral Dance, Blossom, You Know You’re Living Yours, Belonging, The Windup Solstice
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка

Альбом, выпущенный квартетом Бранфорда Марсалиса, который вышел в 1989 году. Этот альбом стал важной вехой в карьере Марсалиса и был высоко оценен как критиками, так и слушателями.

Отзывы о товаре Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602475486619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Branford Marsalis
Альбом (сингл)
BELONGING
Жанр
Jazz
Трек-лист
Spiral Dance, Blossom, You Know You’re Living Yours, Belonging, The Windup Solstice
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом, выпущенный квартетом Бранфорда Марсалиса, который вышел в 1989 году. Этот альбом стал важной вехой в карьере Марсалиса и был высоко оценен как критиками, так и слушателями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Branford Marsalis - Belonging (0602475486619) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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