Eminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка
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Коллекция Eminem
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В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитEminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка
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В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитEminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка
Характеристики
Описание товара Eminem - Revival (0602567235552) виниловая пластинка
«Revival» - девятый студийный альбом американского рэпера Эминема, выпущенный 15 декабря 2017 года на лейблах Aftermath Entertainment, Shady Records и Interscope Records. Уже спустя месяц после выхода, альбом достиг 1-го места в чарте UK Albums, став восьмым подряд альбомом Эминема, добравшимся до вершины этого чарта. Альбом был записан с 2016 по 2017 год на разных звукозаписывающих студиях. Производством занимались продюсеры, такие как Рик Рубин и Скайлар Грей, сам Эминем и исполнительный продюсер Dr.Dre. На альбоме присутствуют такие гости, как Beyonce, Phresher, Эд Ширан, Алиша Киз, X Ambassadors, Grey, Kehlani и P!nk. Первый сингл с альбома под названием «Walk On Water», записанный совместно с Beynce, вышел 10 ноября. Трек «Untouchable» вышел 8 декабря, за неделю до выхода альбома. Издание на двойном черном виниле. Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под сценическим псевдонимом Эминем и альтер-эго Слим Шейди - американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актёр. Помимо сольной карьеры, Маршалл также состоит в группе D12 и хип-хоп-дуэте Bad Meets Evil. Эминем является одним из самых продаваемых музыкальных артистов в мире, а также самым продаваемым артистом 2000-х. Он назван одним из самых великих музыкантов всех времён многими журналами, включая Rolling Stone, который разместил Эминема под 83-м номером в списке 100 самых великих артистов. Этот же журнал провозгласил его Королём хип-хопа. Если считать и студийные работы его групп, то у Эминема имеется 11 альбомов, которые достигали первой строчки в Billboard 200. Как сольный артист, Эминем продал более 100 миллионов альбомов по всему миру.
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