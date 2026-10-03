Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Encore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 401991
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4 780 руб.
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Коллекция Eminem
Коллекция Eminem
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602498646748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Encore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Curtains Up, Evil Deeds, Never Enough - Feat. 50 Cent, Nate Dogg, Yellow Brick Road, Like Toy Soldiers, Mosh, Puke, My 1st Single, Paul (Skit), Rain Man, Big Weenie, Em Calls Paul (Skit), Just Lose It, A** Like That, Spend Some Time - Feat. Obie Trice, "Stat Quo", 50 Cent, Mockingbird, Crazy In Love, One Shot 2 Shot - Feat. "D-12", Final Thought (Skit), Encore - Feat. Dr. Dre, 50 Cent
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Curtains Up (Skit)
|0:46
|A2
|Evil Deeds
|4:19
|A3
|Never Enough
|2:39
|A4
|Yellow Brick Road
|5:46
|A5
|Like Toy Soldiers
|4:56
|B1
|Mosh
|5:17
|B2
|Puke
|4:07
|B3
|My 1st Single
|5:02
|B4
|Paul (Skit)
|0:31
|B5
|Rain Man
|5:13
|C1
|Big Weenie
|4:26
|C2
|Em Calls Paul (Skit)
|1:11
|C3
|Just Lose It
|4:08
|C4
|Ass Like That
|4:25
|C5
|Spend Some Time
|5:10
|D1
|Mockingbird
|4:10
|D2
|Crazy In Love
|4:02
|D3
|One Shot 2 Shot
|4:26
|D4
|Final Thought (Skit)
|0:30
|D5
|Encore (Curtains)
|5:48
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602498646748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Encore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Curtains Up, Evil Deeds, Never Enough - Feat. 50 Cent, Nate Dogg, Yellow Brick Road, Like Toy Soldiers, Mosh, Puke, My 1st Single, Paul (Skit), Rain Man, Big Weenie, Em Calls Paul (Skit), Just Lose It, A** Like That, Spend Some Time - Feat. Obie Trice, "Stat Quo", 50 Cent, Mockingbird, Crazy In Love, One Shot 2 Shot - Feat. "D-12", Final Thought (Skit), Encore - Feat. Dr. Dre, 50 Cent
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Curtains Up (Skit)
|0:46
|A2
|Evil Deeds
|4:19
|A3
|Never Enough
|2:39
|A4
|Yellow Brick Road
|5:46
|A5
|Like Toy Soldiers
|4:56
|B1
|Mosh
|5:17
|B2
|Puke
|4:07
|B3
|My 1st Single
|5:02
|B4
|Paul (Skit)
|0:31
|B5
|Rain Man
|5:13
|C1
|Big Weenie
|4:26
|C2
|Em Calls Paul (Skit)
|1:11
|C3
|Just Lose It
|4:08
|C4
|Ass Like That
|4:25
|C5
|Spend Some Time
|5:10
|D1
|Mockingbird
|4:10
|D2
|Crazy In Love
|4:02
|D3
|One Shot 2 Shot
|4:26
|D4
|Final Thought (Skit)
|0:30
|D5
|Encore (Curtains)
|5:48
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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