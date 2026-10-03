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Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка

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Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - фото 1
Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - фото 2
Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - фото 3
Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - фото 4
Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - фото 5
Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - фото 6
Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Encore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - фото 1
  • Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - фото 2
  • Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - фото 3
  • Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - фото 4
  • Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - фото 5
  • Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - фото 6
  • Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401991
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Eminem
filter_none Товар входит в коллекцию Eminem

Коллекция Eminem


Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602498646748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Encore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Curtains Up, Evil Deeds, Never Enough - Feat. 50 Cent, Nate Dogg, Yellow Brick Road, Like Toy Soldiers, Mosh, Puke, My 1st Single, Paul (Skit), Rain Man, Big Weenie, Em Calls Paul (Skit), Just Lose It, A** Like That, Spend Some Time - Feat. Obie Trice, "Stat Quo", 50 Cent, Mockingbird, Crazy In Love, One Shot 2 Shot - Feat. "D-12", Final Thought (Skit), Encore - Feat. Dr. Dre, 50 Cent
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка

Track List

A1Curtains Up (Skit)0:46
A2Evil Deeds4:19
A3Never Enough2:39
A4Yellow Brick Road5:46
A5Like Toy Soldiers4:56
B1Mosh5:17
B2Puke4:07
B3My 1st Single5:02
B4Paul (Skit)0:31
B5Rain Man5:13
C1Big Weenie4:26
C2Em Calls Paul (Skit)1:11
C3Just Lose It4:08
C4Ass Like That4:25
C5Spend Some Time5:10
D1Mockingbird4:10
D2Crazy In Love4:02
D3One Shot 2 Shot4:26
D4Final Thought (Skit)0:30
D5Encore (Curtains)5:48

Отзывы о товаре Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602498646748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
Encore
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Curtains Up, Evil Deeds, Never Enough - Feat. 50 Cent, Nate Dogg, Yellow Brick Road, Like Toy Soldiers, Mosh, Puke, My 1st Single, Paul (Skit), Rain Man, Big Weenie, Em Calls Paul (Skit), Just Lose It, A** Like That, Spend Some Time - Feat. Obie Trice, "Stat Quo", 50 Cent, Mockingbird, Crazy In Love, One Shot 2 Shot - Feat. "D-12", Final Thought (Skit), Encore - Feat. Dr. Dre, 50 Cent
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Curtains Up (Skit)0:46
A2Evil Deeds4:19
A3Never Enough2:39
A4Yellow Brick Road5:46
A5Like Toy Soldiers4:56
B1Mosh5:17
B2Puke4:07
B3My 1st Single5:02
B4Paul (Skit)0:31
B5Rain Man5:13
C1Big Weenie4:26
C2Em Calls Paul (Skit)1:11
C3Just Lose It4:08
C4Ass Like That4:25
C5Spend Some Time5:10
D1Mockingbird4:10
D2Crazy In Love4:02
D3One Shot 2 Shot4:26
D4Final Thought (Skit)0:30
D5Encore (Curtains)5:48
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eminem - Encore (0602498646748) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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