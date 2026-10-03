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U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка

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U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 1
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 2
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 3
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 4
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 5
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 6
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 7
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U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 10
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 11
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 12
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 13
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 14
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 15
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 16
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 17
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 18
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 19
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 20
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 21
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 22
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 23
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 24
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
18 Singles
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 3
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 4
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 5
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 6
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 7
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 8
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 9
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 10
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 11
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 12
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 13
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 14
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 15
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 16
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 17
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 18
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 19
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 20
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 21
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 22
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 23
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 24
  • U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403308
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records Group
Barcode
[0602517135505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
18 Singles
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Beautiful Day, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Pride (In The Name Of Love), With Or Without You, Vertigo, New Year's Day, Mysterious Ways, Stuck In A Moment You Can't Get Out Of, Where The Streets Have No Name, Sweetest Thing, Sunday Bloody Sunday, One, Desire, Walk On, Elevation, Sometimes You Can't Make It On Your Own, The Saints Are Coming, Window In The Skies
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка

Track List

U2 – Beautiful Day4:05
U2 – I Still Haven't Found What I'm Looking For4:38
U2 – Pride (In The Name Of Love)3:48
U2 – With Or Without You4:56
U2 – Vertigo3:10
U2 – New Year's Day4:17
U2 – Mysterious Ways4:02
U2 – Stuck In A Moment You Can't Get Out Of4:31
U2 – Where The Streets Have No Name4:46
U2 – Sweetest Thing3:00
U2 – Sunday Bloody Sunday4:40
U2 – One4:35
U2 – Desire2:59
U2 – Walk On4:26
U2 – Elevation3:47
U2 – Sometimes You Can't Make It On Your Own5:05
U2, Green Day – The Saints Are Coming3:21
U2 – Window In The Skies4:08



Теги товара: Поп-музыка, New Wave

Отзывы о товаре U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Island Records Group
Barcode
[0602517135505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
18 Singles
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Beautiful Day, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Pride (In The Name Of Love), With Or Without You, Vertigo, New Year's Day, Mysterious Ways, Stuck In A Moment You Can't Get Out Of, Where The Streets Have No Name, Sweetest Thing, Sunday Bloody Sunday, One, Desire, Walk On, Elevation, Sometimes You Can't Make It On Your Own, The Saints Are Coming, Window In The Skies
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

U2 – Beautiful Day4:05
U2 – I Still Haven't Found What I'm Looking For4:38
U2 – Pride (In The Name Of Love)3:48
U2 – With Or Without You4:56
U2 – Vertigo3:10
U2 – New Year's Day4:17
U2 – Mysterious Ways4:02
U2 – Stuck In A Moment You Can't Get Out Of4:31
U2 – Where The Streets Have No Name4:46
U2 – Sweetest Thing3:00
U2 – Sunday Bloody Sunday4:40
U2 – One4:35
U2 – Desire2:59
U2 – Walk On4:26
U2 – Elevation3:47
U2 – Sometimes You Can't Make It On Your Own5:05
U2, Green Day – The Saints Are Coming3:21
U2 – Window In The Skies4:08


Теги товара: Поп-музыка, New Wave
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Доставка
Отзывы


U2 - 18 Singles (0602517135505) виниловая пластинка - стоимость товара 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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