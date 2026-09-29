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U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка

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U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 1
U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 2
U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 3
U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 4
U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 5
U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 6
U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 7
U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
The Joshua Tree
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 3
  • U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 4
  • U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 5
  • U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 6
  • U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 7
  • U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403306
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557498448]
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
The Joshua Tree
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка

Track List

A1Where The Streets Have No Name5:36
A2I Still Haven't Found What I'm Looking For4:37
A3With Or Without You4:55
B1Bullet The Blue Sky4:31
B2Running To Stand Still4:17
C1Red Hill Mining Town4:52
C2In God's Country2:56
C3Trip Through Your Wires3:31
D1One Tree Hill5:22
D2Exit4:13
D3Mothers Of The Disappeared5:14



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре U2 - The Joshua Tree (0602557498448) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557498448]
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
The Joshua Tree
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Where The Streets Have No Name5:36
A2I Still Haven't Found What I'm Looking For4:37
A3With Or Without You4:55
B1Bullet The Blue Sky4:31
B2Running To Stand Still4:17
C1Red Hill Mining Town4:52
C2In God's Country2:56
C3Trip Through Your Wires3:31
D1One Tree Hill5:22
D2Exit4:13
D3Mothers Of The Disappeared5:14


Теги товара: New Wave
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